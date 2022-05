© Забавен гаф се случи в ефира на "Здравей, България". Синоптикът на NOVA Ники Василковски реши да излезе зад водещите Виктор Николаев и Мира Иванова. Той обаче не се усети, че е на живо в ефир и започна да тича. Водещите се засмяха. Малко след това Николаев стана от стола си и имитира синоптика.



"И аз излизам, кратко прекъсване“, заяви Николаев.и бе обявена рекламна пауза.



Василковски качи видеото от забавната ситуация в профила си в Instagram и написа: "Ами стават и такива неща понякога"



View this post on Instagram A post shared by Николай Василковски (@nickvasilkovski)