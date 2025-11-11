ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Гаф в "Игри на волята"
Така Калин ще смени синия с жълт екип, но според "Игри на волята", не той а друг ще играе.
Това става ясно от субтитри, в които вместо Калин е изсипан Кристиан, който напусна в петък, след загуба на Арената.
Не стига, че името на Калин е объркано с Кристиан, но и името на вече напусналия е изписано с Я, вместо с А – Кристиян.
Във визитката му в сайта на шоуто е изписано: Кристиан Василев е на 49 години и е професионален фермер. След дълги години прекарани в чужбина, той се завръща и установява в България, където създава и семейство. Участието в "Игри на волята" е негова голяма мечта, която той осъществява след победа в кастинг битка.
Тази вечер обаче изборът на определяния за фаворит за голямата победа Калин ще се случи непосредствено преди битката за територия и ще наложи промяна в стратегията и на двете племена. След седмици, прекарани в лишения, изгнаниците от Блатото ще опитат да се възползват от всички възможности на своето ново попълнение, за да имат шанс да се измъкнат от трудната си ситуация, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2158
|
|предишна страница [ 1/360 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Днес навършва Христова възраст
09:27 / 11.11.2025
Настъпи Ретроградният Меркурий: Ще се отрази силно на 5 зодии
17:08 / 10.11.2025
Честито на Боряна Дукова!
16:39 / 10.11.2025
Суров, току-що обран или леко запечен, той е част от ежедневието ...
19:23 / 10.11.2025
Връхлита ни силна магнитна буря
15:21 / 10.11.2025
Обявиха нови групи за Midalidare Rock In The Wine Valley
12:15 / 10.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Голям язовир в България се превърна в поле
10:00 / 09.11.2025
Иван Христов към Мария Игнатова: Нойзи да не те чака тази вечер
22:55 / 09.11.2025
Пътуването, което сложи край на брака им окончателно
16:53 / 10.11.2025
Първи кадри от мелето до Пловдив
14:10 / 09.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS