Феновете на голфа са нетърпеливи за Откритото първенство на САЩ

© Броени дни остават до едно от големите събития в света на голфа - Откритото първенство на САЩ. Турнирът ще се проведе за 122-и път до този момент, като в момента текат квалификациите, а над 800 голфъри се борят за честта да участват в надпреварата.



US Open Голф Турнир е събитие, което всеки фен на този спорт наблюдава с нескрит интерес. Първото издание се провежда през далечната 1895 година в Нюпорт, а победител е 21-годишният англичанин Хорас Роулинс. За това си постижение той получава златен медал и чек на стойност 150 щатски долара.



В момента ситуацията е съвсем различна, защото наградният фонд на престижното Открито първенство на САЩ по голф надвишава сумата от 12 милиона долара. Настоящият шампион е испанецът Йон Рам, който през миналата година триумфира с първата мейджър титла в кариерата си. Тогава той спечели трофея с удар преднина пред южноафриканеца Луи Оостхюизен.



US Open 2022 - време е тръпката да се завърне



Любителите на спортни залози, които имат особен афинитет към голфа, вероятно вече планират своите предвиждания. Този спорт крие немалък потенциал за печалби, стига да сте достатъчно запознати с неговите специфики и отделните състезатели. Ако във вашия случай това е така, водещият български оператор WINBET ви осигурява всичко нужно, за да се насладите на US Open 2022.



Както букмейкърите, така и експертите считат 25-годишния американец Скоти Шефлър за основен фаворит за трофея. Високият 191 сантиметра исполин е №1 в света към настоящия момент, като през този сезон той се представя великолепно, печелейки четири турнира и завършвайки в Топ 10 в седем други случая. Тук единственият проблем изглежда моментната му форма, която не е никак добра - Шефлър достигна най-много 15-о място в последните си три участия. В платформата на WINBET, winbet.bg, обаче той е фаворит за трофея с коефициент от 12.00 към момента.



Българският оператор дава равни шансове на трима други голфъра, нареждащи се след фаворита Скоти Шефлър. Това са Рори Макилрой, Джъстин Томас и шампионът Йон Рам, като и тримата имат коефициенти от 13.00 в момента. Ако си падате по рисковани спортни залози с високи ставки, можете да пробвате да заложите на Шейн Лоури (34.00), Тайрел Хатън (41.00) или Пол Кейси (51.00).



Същевременно Рори Макилрой е един от най-популярните голфъри в световен мащаб, но той не е печелил турнира от вече 11 години. Макилрой записа единствения си засега успех на US Open през 2011, а вече 33-годишният британец ще опита да повтори постижението си.



Статистиката не помага на шампиона Йон Рам



Действащият властелин на US Open Йон Рам ще опита да защити трофея си, но историята показва, че това се случва доста рядко в надпреварата. Само седем пъти до този момент шампионът е успявал да повтори успеха си още на следващата година. За последно това стори Брукс Кьопка, който триумфира в US Open два поредни пъти през 2017 и 2018 година. Рекордът за три поредни победи държи легендата Уили Андерсън, който обаче прави това доста отдавна - в началото на миналия век. Нека видим дали Йон Рам няма да успее да влезе в тази елитна компания.