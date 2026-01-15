ИЗПРАТИ НОВИНА
Ева Кикеревзова се завръща? Истината разкри самата тя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 10:31Коментари (0)1206
©
Ева Кикерезова е момичето с най-слънчевата усмивка в тв ефира ни, която съобщава прогнозата за времето по БНТ. Едва 18-го-дишна започва работа като водеща на предаването "Срещи с Ева“ по "Веселина ТВ“. Преди това е спортен журналист в "Меридиан мач“. Завършва Датския колеж в София със специалността "Мениджмънт и маркетинг“, Пловдивския университет със "Стопанско управление“, и магистратура по "Бизнес администрация“ от Международното Висше Бизнес училище“. От 2005 г. е водеща на светско предаван по ВВТ. През 2013 г. се премества в БНТ и води здравна рубрика, след което има рубрика в сутрешния блок, а 2021 г. съобщава прогнозата за времето. Семейна с три деца.

- Ева, имахте рожден ден тези дни, как посрещнахте празника?

- Посрещнах го вкъщи, край една голяма трапеза, събрахме се с приятели, общо 16 души. Аз много обичам да готвя, да гощавам с вкусна храна и беше много приятно, весело и уютно, защото около нас бяха и всичките ни деца.

- Освен че сте добре познато телевизионно лице, вече трупате опит и като медиатор. Как се случи промяната в занаята?

- Преди 7-8 години изкарах цялостно обучение по медиаторство, години, в които тази професия беше никому неизвестна. Дори често ми се налагаше да обяснявам, че не ходя на курс по медитация, а по медиация, и да разяснявам каква е разликата. Днес много по-рядко ми се налага да обяснявам с какво се занимавам.

-А какво се занимавате?

- Това, което правя, е да превеждам думите на хората, които помежду си са забравили езика на любовта. Често, когато в едно семейство има караници, спорове и неразбирателство и отношенията са влошени, това се дължи на неразбирането на думите на отсрещната страна.

Щом се е натрупало напрежение, хората перифразират през своята призма на страховете си, на гнева си и на огорчението си думите на опонента. А когато аз съм там, помежду им, питам единия: "Ти как се почувства, когато тя ти каза така?“.

Той ми разказва емоциите си с простички думи, аз се обръщам към нея и превеждам думите и емоциите му. Тогава тя казва: "Сега го разбирам, но той не можеше така да ми го обясни“.

Та аз съм преводач на любовта накратко казано. И това е силата на медиацията - ние учим хората да говорят на езика на любовта на другия.

- Само със семейни казуси ли се занимавате, или и с бизнес или имотни спорове?

- Занимавам се и с медиация в бизнес екип. Сега имам клиент застрахователна компания и в момента се занимавам и със застрахователна медиация.

- Какво правите?

- Когато някой клиент предяви иск към застрахователната компания и тя откаже този иск, идва ред на моите услуги. И вместо да стигнат до съд двете страни, аз се опитвам да срещна интересите им, така че да стигнат до споразумение. Но семейната медиация ми е най-сипна, защото умея да разбирам много добре невербалното поведение на хората, които не умеят да се изказват и да обрисуват емоциите си. 

- Успявали ли сте да спасите семейни двойки, които са били пред развод?

- Да, определено.

- Колко?

- Не съм водила статистика. Много често успехът за мен е не дали двама души са останали заедно, или са се разделили, а когато съм успяла да сваля напрежението между тях и те са заговорили като нормални хора помежду си. Аз съм и съдебен медиатор и бях част от Центъра по съдебна медиация към Софийски градски съд, който сега се разформирова и очакваме нов прием. И когато имах съдебни медиации, много често не се стигаше до споразумение, но напрежението между партньорите в конфликт успявах да го потуша. И когато опонентите отиват на следващо дело, нещата за съдията стават много по-лесни.

Имала съм и много споразумения - това е най- голямото ми удоволствие и удовлетвореност, когато успея да убедя конфликтните страни изънсъдебно да се разберат. В момента имам много казуси - семейни, и съпругът ми, който е адвокат, постоянно ме пита: "Добре, аз не се оправям, това ме натоварва, съпреживявам го. Ти как се справяш?“. А за мен е удоволствие да помогна на хората и те да си тръгнат по-спокойни.

- Как успяват да ви намерят спорещите страни?

- Съпругът ми ми изпраща клиенти, но повечето ме намират сами. Аз съм като адвокатите - добрата слава тръгва от уста на уста и доволният клиент води след себе си още няколко. За мен това е най-голямото постижение.

- Кога започнахте с медиаторската практика?

- Когато излязох в отпуск от телевизията. Това беше моята почивка след бърнаута, който преживях.

- Смятате ли да се върнете в БНТ?

- Беше ми много тежко, излязох дълго в неплатен отпуск и нямам желание да се върна в телевизията. В момента изпитвам огромно удоволствие да помагам на хората и когато правиш нещо с голям кеф, виждаш и резултата, а оттам идва чувството за щастие и удовлетвореност, които са безценни, казва пред HotArena.


