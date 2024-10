Ето кой прибира 70-те милиона наследство на Лиъм Пейн

© Бившият член от попгрупата One Direction Лиъм Пейн беше открит мъртъв в двора на хотел в столицата на Аржентина.



Лиъм Пейн е починал около 17:00 часа на 16 октомври, след като пада от балкона на хотела си в Буенос Айрес, Аржентина. Алберто Кресенти, който е ръководител на държавната система за спешна медицинска помощ, казва по аржентинския телевизионен канал Todo Noticias, че звездата е паднала от около 13 или 14 метра, като в следствие на това е получила "тежки наранявания, които са несъвместими с живота".



По-рано полицията е била извикана в хотела след съобщения, че той се е държал агресивно и е бил под въздействието на "дроги или алкохол".



Лиъм Пейн натрупа богатство от около 70 милиона долара преди смъртта си. Приходите му до голяма степен се дължат на времето му с One Direction и соловата му певческа кариера.



31-годишната звезда е притежавал и "няколко фирми".



Той оставя след себе си син, 7-годишния си син Беър Пейн, на когото обеща да даде "всичко“ по време на емоционално интервю.



Дори след края на групата One Direction, богатството на Пейн продължава да расте, благодарение на неговите начинания както в музиката, така и в модата. През 2019 г. той издаде солов албум, който увеличи доходите му, но най-вече разумните му инвестиции и концерти поддържаха нетната му стойност.



Сред по-забележителните му финансови ходове е продажбата на два престижни имота - един в Малибу и друг в Съри, които значително увеличиха приходите му. В допълнение към музикалната си кариера Пейн сключи сделки с големи марки, включително доходоносен договор колекция с Hugo Boss.



Докато обстоятелствата около смъртта му все още се разследват, разговорът около финансовото наследство на Пейн остава на преден план. Състоянието му от 70 милиона долара гарантира, че името му ще продължи да живее не само като поп звезда, но и като фигура, превърнала славата си в трайно и доходоносно наследство, пише businessnovinite.bg.