Енрике Иглесиас пред 30 000 души на националния стадион: Обичам ви, България
Автор: Ивет Калчишкова 09:56
© Plovdiv24.bg
виж галерията
Обичам ви, България. See you soon.“ – тези думи, Енрике Иглесиас завърши концерта си у нас. Той държеше българското знаме в ръце и изпращаше целувки на публиката.

Над 30 000 души на националния стадион "Васил Левски“ пяха в хор със своя любимец, а сцената се превърна в пулсиращо сърце на музиката и емоцията.

Публиката, вече подгрята от младите звезди Молец и Роби, избухна в аплодисменти още при първите акорди.

В продължение на точно 90 минути Енрике изпълни най-големите си хитове - "Súbeme la radio“ до "Bailamos“, от новото "Me pasé“ до вечните "Be With You“ и "Escape“. Скачаше, танцуваше, слизаше при феновете, пееше с тях, правеше селфита с тях.

При "Cuando Me Enamoro“ Иглесиас се премести на втора сцена в средата на стадиона, за да е още по-близо до хората, направили го световна звезда.

Енрике сам се похвали, че знае някоя друга бългрска думи. Преди изпълнението на песента "Ring My Bells“ се обърна към публиката с "Наздраве!“, отпи глътка заедно със своята вокалистка и се пошегува, че в публиката има 60% жени и 40% мъже.

"Hero“ бе кулминацията – целият стадион запя с цяло гърло.

Финалът беше като кадър от филм – стотици бели балони с инициалите EI, мощна заря, българското знаме на раменете на Енрике и признанието, че обича да пише песни, да ги пее, да е тук, сред почитателите си.








