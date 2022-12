© виж галерията Красивата Енджи Касабие, заедно с цялото си семейство, избра за коледните празници The Emporium Plovdiv - най-добрия бутиков 5-звезден хотел на Балканите и в България за 2022 г.



Фамилията на популярния диетолог в цял свят се потопи за една седмица в изключителен изтънчен стил и уют – модерен дизайн, смарт технологии, луксозни преживявания и усещане за уют и топлина. Удивителният петзвезден хотел вдига летвата високо в Пловдив и запълва нишата за изискани клиенти с висок статус.



Здравословният гуру на Силвестър Столоун Енджи Касабие се впечатли силно от дизайна на хотела, който е на световно ниво. Интериорът е дело на Sundukovy Sisters S+S, едно от най-креативните архитектурни студиа в създаването на интериори на 5-звездни и бутикови хотели. Основната цел на дизайнерите е да се запази сградата на бившия универсален магазин – "Евмолпия", известна забележителност за Пловдив, чрез възраждане на оригиналните ѝ черти и включването им в дизайна на хотела с внимание към културното наследство.



Отличителните златни арт композиции, инкорпорирани в емблематичната визия на хотела, допълнително отразяват архитипната връзка с миналото на Пловдив, като част от богата Тракийска култура.



Смарт технологии са поглед към иновациите и бъдещето. The Emporium Plovdiv e първия напълно смарт хотел на Балканския полуостров, така хотела подобрява изживяването в хотела с концепцията за умни стаи (Smart Rooms). Функциите в стаите позволяват на гостите да зададат индивидуални сценарии спрямо своето настроение: да регулират светлината в стаята си, да отварят и затварят завесите, да контролират аудио-визуалните функции.



Касабие се потопи за Коледа изцяло в едно изключително премиум изживяване и ултимативна луксозно магична обстановка.



Фамилията на Касабие достави максимално удоволствие на своите деца Раян и Виктирия, Амир и Камир.



Хотелът предложи на изисканата фамилия и уединени зони за релакс и фитнес. Уникалната концепция на лоби бара на хотела, The Emporium Champagne Bar & Cocktail lounge, гарантира усещане за бягство извън града със своя светъл атриум, спокойна вътрешна градина и водно огледало.



Хотелът смело добавя към своите кулинарни предложения и гурме ресторанта Torro Grande и Torro Premio, в който опитни готвачи смесваха най-добрите продукти от локални ферми с авторска кухня, за да поднесат изкусителна за небцето интерпретация на модерна и типично българска храна в едно,които много впечатлиха Енджи Касабие и фамилия.