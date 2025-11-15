ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емрах нагази в територията на Благо Джизъса, сваля гаджето му
Емрах явно не познава граници, когато става дума за красиви жени - дори и когато те вече са заети. Сконфузната ситуация се разигра по време на снимки на онлайн дискусия. Още в началото Стораро-младши буквално загуби ума и дума пред ослепителната Мария-Луиза. Красавицата влезе с лека усмивка и премерена доза притеснение - типично за имиджа, който гради.
"Изглеждаш като детенце, което не е докосвано, наистина - стреля директно Емрах с усмивка.
Камерите уловиха как Мария-Луиза се изчервява, спуска поглед и се смее неловко - а в това време всички участници в дискусията забелязват какво се случва и дори предлагат да приключат снимките, за да може двамата да се опознаят по-добре. Красавицата гради образ на срамежливо момиче, което трудно сваля гарда. Тя самата признава, че няма фетиши и че когато е във връзка, се отдава само на един мъж. Но дали тази невинност не действа като магнит за мъжете, тъй като Емрах очевидно беше запленен.
"Визията е на първо място", заяви той, а после добави с характерния си самоуверен тон: "Важно е и самата жена да го иска", което прозвуча на всички като покана в ефир, пред която никой не остана равнодушен.
Ако погледите можеха да убиват, вероятно Благо вече щеше да е зад решетките. Докато Емрах флиртуваше без притеснение с приятелката му, Джизъса наблюдаваше сцената отстрани - уж невъзмутим, но лицето му издаваше напрежение. Бившият футболист се опитваше да запази хладнокръвие, но по всичко личеше, че хич не е доволен от ситуацията. Все пак Джизъса запази хладнокръвие докрай и не направи цирк пред камерите.
Мария-Луиза отдавна е в полезрението на медийното внимание, след като стана новата дама до Благо. Двамата често публикуват общи снимки, демонстрирайки любов и хармония. Ситуацията е още по-пикантна, защото самият Емрах е сгоден. Младият певец наскоро обяви годежа си и показа избраницата си. Феновете му не пропуснаха да отбележат, че флиртът с Мария-Луиза не подхожда на човек, който скоро ще се жени.
От своя страна, Благой и Мария до този момент не са коментирали случилото се в ефир, но според близки до двойката Джизъса не е бил никак доволен от поведението на младия певец, пише HotArena.
