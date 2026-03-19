Елтън Джон влезе в най-новата си роля на помирител
Хитмейкърът, който също присъства на тазгодишните "Оскар"-и, беше забелязан в компанията на най-големия син на Виктория и Дейвид Бекъм - Бруклин, и неговата съпруга Никола.
Според източници пред Daily Mail Елтън вече е поел ролята на посредник между 26-годишния Бруклин и родителите му, с които той в момента не поддържа контакт.
Конфликтът между Бруклин и семейството му започна преди почти година и оттогава отношенията са напрегнати.
Наскоро той отново предизвика бурни реакции в социалните мрежи, като за Деня на жената публикува поздрав единствено към своята свекърва Клаудия Пелц, пренебрегвайки собствената си майка Виктория.
Семейство Бекъм и Елтън Джон са приятели от над 30 години. През 1999 г. изпълнителят пя на сватбата на Дейвид и Виктория, а по-късно беше част и от кръщенето на Бруклин. Връзката им е толкова близка, че Виктория многократно е разказвала как Елтън я е вдъхновил да се откаже от Spice Girls и да преоткрие себе си.
