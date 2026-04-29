Община Пловдив ще закупи шест електрически автомобила, предназначени за нуждите на шестте районни кметства в града. Това съобщи кметът Костадин Димитров, който заедно с районните кметове на "Централен“, "Западен“, "Южен“, "Северен“ и "Източен“ се срещна с представители на производителя - пловдивската компания Севик Иновейшън EООД.

Новите превозни средства са мултифункционални и ще могат да се използват за ремонтни дейности, сметосъбиране, в помощ на общинските предприятия "Градини и паркове“ и "Организация и контрол на транспорта“, както и при предоставянето на социални услуги, като доставка на храна по домовете, съобщиха за Plovdiv24.bg от общинската администрация.

Всяко районно кметство има възможност да избере типа автомобил според нуждите си – със затворена надстройка или пикап. Три от администрациите са предпочели първия вариант, а останалите три – втория. Превозните средства разполагат с патентована система за смяна на надстройките в рамките на две минути, което позволява бързо адаптиране към различни дейности.

Автомобилите са произведени в Пловдив с компоненти от Европа и имат пробег до 120 километра с едно зареждане на батерията. Те притежават всички необходими сертификати, включително за движение по автомагистрала, като могат да развиват скорост до 80 км/ч. Превозните средства се продават в Европа и САЩ, където намират широко приложение в различни сфери на обществения живот.