Един от най-великите днес става на 84, малцина знаят истинските му имена

© Робърт Алън Цимерман, познат с артистичния си псевдоним Боб Дилън е певец, музикант, композитор, актьор, поет и сценарист. Роден е в Дълют, Минесота, САЩ на 24 май 1941 г. Носител е на Нобелова награда за литература за 2016 г.



Дилън е американската фигура, оказала най-голямо влияние в поп музиката. Голяма част от най-популярните му произведения са създадени през 60-те години на 20 век, когато той се превръща в една от знаковите фигури на общественото недоволство в Съединените щати. Някои от песните му, като "Blowin' in the Wind“ и "The Times They Are a-Changin'“ се превръщат в химни както на движението за граждански права, така и на антивоенното движение.



Дилън прави революция в писането на поп песни, като използва по-откровени и дълги текстове, често определяни като поеми. Ранната поезия на Дилън включва много политически, социални и философски елементи, които са част от контракултурата, преживяваща нов разцвет през този период. Разширявайки съществуващите жанрове, Боб Дилън включва в музиката си елементи на различни стилове, като фолк, блус, кънтри, госпъл, рокендрол, рокабили и дори джаз и суинг.



Боб Дилън обикновено изпълнява песните си, свирейки на китара, пиано или хармоника. Заедно с група с много променлив състав, от началото на 80-те години той изнася концерти на различни места под общия надслов "Безкрайно турне“. Макар постиженията му като музикален изпълнител да са основни за кариерата му, обикновено се приема, че най-значимият му принос са създадените от него песни.



По време на продължителната си кариера Боб Дилън получава множество награди и отличия – Грами, Златен глобус, Оскар, включен е в Залата на славата на рокендрола. Класация на списание "Ролинг Стоун“ го определя като вторият по значение изпълнител в историята на популярната музика след Бийтълс.