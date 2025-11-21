ЗАРЕЖДАНЕ...
|Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
Съревнованието за оцеляване се проведе в три етапа. Стюардесата Николета натрупа комфортна преднина, но поредица от груби грешки доведоха до изравняване с Радостина и загуба на първото място.
Във втория етап стратегът Алекс успя да се справи с препятствието за точност броени секунди преди своите съперници, което също му донесе спасение и награда от 50 златни гроша. На финалната права лидерът на женската коалиция д-р Пекин и Николета се изправиха една срещу друга в решаващ дуел на търпението. Психиатърът не успя да завърши успешно и приключи своето участие в екстремното риалити.
Утре на Арената в Дуранкулак ще се завърне големият шампион от шестия сезон на надпреварата Мартин, за да опита да запише името си в златния отбор на приключенското предаване.
