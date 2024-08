© виж галерията Дженифър Лопес е недоволна и натъжена от слуховете за запознанство, които свързват отчуждения ѝ съпруг Бен Афлек с Катлийн "Кик“ Кенеди.



На фона на продължаващия им развод източник съобщава, че Лопес никак не е доволна от спекулациите около връзката на Афлек с 36-годишната дъщеря на Робърт Ф. Кенеди-младши.



Според вътрешни източници Бен Афлек и Кик Кенеди са прекарвали време заедно, което е довело до слухове за потенциален романс между тях.



Афлек обаче отхвърли спекулациите, като заяви, че не е ничия работа с кого прекарва времето си. Вътрешен източник разкрива, че Афлек иска да продължи живота си и да финализира развода с Лопес възможно най-бързо.



Съобщава се, че въпреки позицията на Афлек, Лопес е бясна от идеята, че Афлек може да е имал връзка с друга жена, докато тя е работила за спасяването на брака им.



"Джей Ло смята, че няма дим без огън“, обяснява източникът.



Лопес не иска да се примири със ситуацията, чувствайки се предадена от слуховете, че Афлек може да е имал романс по време на раздялата им.



Слуховете се засилиха, когато на 24 август Page Six съобщи, че Афлек и Кенеди са били забелязани заедно в салона "Поло“ в хотел "Бевърли Хилс“ и на други места в Холивуд. Въпреки това на 26 август източници на TMZ обявиха, че Афлек и Кенеди са само приятели, като според съобщенията Кенеди има високо мнение за Афлек, но твърди, че връзката им не е романтична.



Въпреки върлуващите слухове представител на Бен Афлек заяви пред In Touch, че спекулациите за евентуална любов "не са верни“.



Независимо от истината, вътрешни лица смятат, че Афлек няма да остане дълго време сам. Съобщава се, че след като е бил разделен с Лопес в продължение на почти шест месеца, Афлек е напълно готов отново да се наслаждава на живота си и да продължи напред.



На 15 май In Touch ексклузивно съобщи, че двойката върви към раздяла, а три месеца по-късно Дженифър Лопес подаде заявление за развод.



Вътрешен източник разкри, че Афлек се е съсредоточил върху работата и децата си, като добави, че нито една от страните не е виновна за брачните им проблеми. Въпреки че в продължение на две години търсеха мечтания дом, изглежда, че връзката им не е могла да издържи на предизвикателствата.



"Те никога няма да спрат да се обичат, но тя не може да го контролира, а той не може да я промени. Такава връзка няма как да издържи“, заключава източникът.