Дюлята е богата на витамини и антоксиданти
Автор: Десислава Томева 23:08 / 21.11.2025Коментари (0)157
©
Дюлята, типично есенният плод със специфичен аромат, твърда консистенция и леко стипчив вкус. Макар да не се консумира сурова от много хора, тя е един от най-полезните плодове.

Богата е на витамини и антиоксиданти, съдържа значителни количества витамин C, провитамин A и витамини от група B. Това я прави добър естествен антиоксидант, който подпомага имунната система в преходните сезони.

Благодарение на високото съдържание на пектин и фибри, дюлята благоприятства храносмилането, подобрява перисталтиката и действа леко свързващо при стомашни неразположения.

Традиционно се използва при кашлица, пресипналост и болки в гърлото – особено като компот или запечена дюля, защото омекналият плод успокоява лигавиците.

Подпомага и сърдечно-съдовото здраве. Фибрите и антиоксидантите в плода съдействат за регулиране на холестерола и предпазване на кръвоносните съдове.

Много е подходяща за диетично хранене. Комбинацията от ниско съдържание на мазнини и умерено количество захари прави дюлята подходяща и за хора, които следят калорийния си прием, стига да не се добавя много захар при обработка.

"Фокус“ ще ви предостави няколко рецепти с дюли

Печени дюли с мед и орехи

Необходими продукти:

2–3 дюли, 2–3 с.л. мед, орехи, канела.

Приготвяне:

Разрежи дюлите на половини и издълбай семките. Подреди ги в тава, сложи във всяка половина по малко мед, орехи и щипка канела. Печи около 30–40 минути на 180°C, докато омекнат.

Компот от дюли

Необходими продукти:

2 дюли, 3–4 с.л. захар, 1 л вода, ванилия.

Приготвяне:

Нарежи дюлите на резени. Сложи всичко в тенджера и вари 15–20 минути. Компотът става лек, ароматен и много подходящ при настинка.

Кекс с дюли

Необходими продукти:

3 яйца, 1 ч.ч. захар, 1 ч.ч. кисело мляко, 1/2 ч.ч. олио, 2 ч.ч. брашно, 1 бакпулвер, 2 дюли на кубчета.

Приготвяне:

Разбий яйцата със захарта, добави млякото, олиото, брашното и бакпулвера. Накрая добави дюлите. Изсипи в тава и печи 35–40 минути на 180°C.

Бързо сладко от дюли

Необходими продукти:

1 кг нарязани дюли, 800 г захар, сок от 1 лимон, 400 мл вода.

Приготвяне:

Вари водата със захарта до сироп. Добави дюлите и вари на умерен огън около 40 минути, докато станат кехлибарени. Добави лимоновия сок последно. Съхранявай в буркани.

За по-мързеливите, може и в тиган – карамелизирани

Необходими ще ви бъдат:

2 дюли, 2–3 с.л. захар, 1 бучка масло, малко вода.

Приготвяне:

Разтапяте захарта до карамел, добавяте маслото и дюлите на резени. Наливате малко вода, похлупвате и оставяте да омекнат за 10–15 минути. Получава се много ароматна гарнитура за сладкиши или дори за меса.







