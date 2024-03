© Нова тв Владимир Зомбори спечели българската вечер в “Като две капки вода", сезон 12. Той влезе в ролята на Васил Найденов и изпя песента “Почти забравена любов".



Снощи по случай националния празник на България 3 март всички влязоха в образите на български звезди и пяха родни хитове.



Първа на сцената излезе риалити звездата Джулиана Гани. Тя се превъплати в обичаната българска певица Тони Димитрова и изпълнява нейния хит от първия ѝ самостоятелен албум "Ах, морето“ от 1997 г. "За тебе хората говорят“.



Следващата имитация бе на актрисата от "Сатиричния театър“ Елена Атанасова. Тя вече има опит от превъплъщение в двоен образ. Елена изпълни песента "Let me da te love u" на Светльо & The Legends. Групата се сформира през 2007 г. след разпадането на “Хиподил" и популярната песен е записана и аранжирана в студиото на Васил Гюров по музика и текст на Светльо Витков. За да я подкрепят на сцената излязоха колегите ѝ от сериала “All Inclusive".



След нея неузнаваем на сцената излезе победителят от втория live Наско, на когото Бутонът на късмета изпрати сериозно предизвикателство да влезе в обувките на Веселин Маринов, изпълнявайки любовната балада "Да се събудиш до мен". Песента е от албума "Осъден на щастие“ на певеца, който изпълнява всяка своя песен силно емоционално.



Поп фолк звездата Мария се наложи да направи пълно преобразяване като рокаджията Звезди от "Ахат“. Тя изпълни големия хит на групата "Черната овца“ от 1989 г.



Бутонът на късмета отреди на актьора и водещ Иво Аръков да имитира свой колега, участник в "Като две капки вода“ и негов конкурент – Наско от Б.Т.Р. Той изпя песента “Моята сила" и с изпълнението си взриви публиката и журито.



Колоритната и талантлива Християна Лоизу влезе в образа на Маргарита Хранова, за да изпее вечния хит “Устрем".



Най-възрастният участник този сезон Панайот Панайотов влезе в образа на вокала на “Щурците" Кирил Маричков. Той изпя незабравимия хит “Клетва".



За финал един от фаворитите на сезона Владимир Зомбори влезе в образа на Васил Найденов. Той изпя още един вечен български хит – “Почти забравена любов".



И така след всички вълнуващи изпълнения за вечерта Владо Зомбори отново спечели точките на журито и на публиката. Менторите дадоха вота си за Елена. Това е втора победа на Зомбори от три възможни досега.