ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фамилията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:06Коментари (0)142
© Инстаграм
Дъщерята на Жени Живкова – Людмила, за пръв път показа най-новия член на фамилия Живкови. Правнучето на Людмила Живкова и праправнуче на Тато направи дебюта си в обществото на мило семейно събиране навръх коледните празници. Бебето, което се роди през пролетта, е плод на любовта на Людмила с половинката ѝ Владимир.

На уникалния кадър, заснет на Бъдни вечер, се вижда цялото женско ядро на фамилията – гордата баба Жени, голямата ѝ щерка Людмила, която е гушнала детенцето си, по-малката ѝ дъщеря Андреа, племенницата ѝ Катерина Славкова, бившата ѝ снаха Силвия Панагонова, както и дъщерята на Силвия от предишната ѝ връзка със застреляния подземен бос Поли Пантев – Ралица. Името на момченцето все още не е обявено официално, но още с появата си то вече е определяно като новия наследник на най-известния български политически род.

Прави впечатление, че въпреки раздялата между вече покойния брат на Жени Живкова Тодор Славков и манекенката Силвия Панагонова отношенията между двете жени са останали повече от близки. Жени и Силвия продължават да се събират на важни семейни поводи и демонстрират единство, което рядко се вижда след подобни житейски обрати. За празниците в България се е прибрала и Катерина Славкова, която живее и учи в чужбина и по традиция стои далеч от публичността въпреки голямата фамилна тежест, която носи.

През септември Людмила трябваше да се омъжи за бащата на детето си – милионера Владимир, с когото живее в Лондон, но планираната пищна сватба беше отменена след неочакваната кончина на Тодор Славков. Синът на Людмила Живкова и брат на Жени беше намерен мъртъв на 21 юли в село Асен. Внукът на бившия Първи отне живота си, като се застреля със законно притежаван пистолет. Трагедията се случи на зловещата дата, съвпадаща с годишнината от смъртта на майка му Людмила и на вуйчо му Владимир Живков. 

Вместо бляскава сватбена церемония край морето, на която бяха поканени близо 100 гости от 15 държави, а Жени Живкова лично уши булчинската рокля на дъщеря си, фамилията се изправи пред поредния си тежък удар. Сватбата бе отложена за неопределено време, а болката от загубата на Малък Тошко, както го наричаха приятелите му, все още е осезаема.

Щерката на Жени – Людмила Стефанова, живее в Лондон заедно със своя партньор Владимир – милионер с бизнес в САЩ и Великобритания, където прави успешна кариера. Тя е завършила престижния частен институт "Прат“ в Ню Йорк. След като взема и магистратура, остава известно време в САЩ, но впоследствие решава да прави кариера в Европа. Докато е в Америка, Людмила се запознава и с Владимир, който е брокер на луксозни недвижими имоти. Малко след това двамата се местят в Лондон. Людмила е част от екипа дизайнери на една от най-прочутите фирми за архитектура и интериор в Обединеното кралство. Макар да се е устроила във Великобритания, тя често се прибира и в родината. Избраникът ѝ Владимир е брокер на луксозни недвижими имоти, чийто пазар е в цял свят. 

По-малката дъщеря на Жени Живкова – Андреа, е завършила специалност "Мода“ в институт "Марангони“ в Лондон, който е част от италианския "Марангони“. След това се връща в България и тръгва по стъпките на майка си, пише "Ретро".







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Любимата певица на цяла България днес става на 63!
14:05 / 10.01.2026
В Пловдив се роди наследничката на Маргините Марая Месропян
10:25 / 10.01.2026
Преди три месеца стана майка за втори път, днес навършва 55
09:30 / 10.01.2026
Оплюха новия проект на Магърдич Халваджиян: Не става!
14:00 / 10.01.2026
Азис: Ще се омъжвам!
21:54 / 09.01.2026
Тя няма да изиграе Лили Иванова в биографичния филм
12:27 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
Шефът на НОИ: Осъвременяването на пенсиите ще стане по формулата 50% инфлация и 50% ръст на доходите
22:33 / 08.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Участник от "Игри на волята" ще става татко
Участник от "Игри на волята" ще става татко
12:28 / 09.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
Родена е на днешния ден, но никой не знае през коя година
19:25 / 08.01.2026
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
3170 евро месечно става минималната заплата за педагозите в детските градини в Австрия
12:30 / 09.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Презастрояването на Пловдив
Богоявление 2026 г.
Кабинетът "Желязков" подава оставка
Грипна вълна 2025/2026 година
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: