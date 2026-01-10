ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дъщерята на Жени Живкова за пръв път показа най-новия член на фамилията
На уникалния кадър, заснет на Бъдни вечер, се вижда цялото женско ядро на фамилията – гордата баба Жени, голямата ѝ щерка Людмила, която е гушнала детенцето си, по-малката ѝ дъщеря Андреа, племенницата ѝ Катерина Славкова, бившата ѝ снаха Силвия Панагонова, както и дъщерята на Силвия от предишната ѝ връзка със застреляния подземен бос Поли Пантев – Ралица. Името на момченцето все още не е обявено официално, но още с появата си то вече е определяно като новия наследник на най-известния български политически род.
Прави впечатление, че въпреки раздялата между вече покойния брат на Жени Живкова Тодор Славков и манекенката Силвия Панагонова отношенията между двете жени са останали повече от близки. Жени и Силвия продължават да се събират на важни семейни поводи и демонстрират единство, което рядко се вижда след подобни житейски обрати. За празниците в България се е прибрала и Катерина Славкова, която живее и учи в чужбина и по традиция стои далеч от публичността въпреки голямата фамилна тежест, която носи.
През септември Людмила трябваше да се омъжи за бащата на детето си – милионера Владимир, с когото живее в Лондон, но планираната пищна сватба беше отменена след неочакваната кончина на Тодор Славков. Синът на Людмила Живкова и брат на Жени беше намерен мъртъв на 21 юли в село Асен. Внукът на бившия Първи отне живота си, като се застреля със законно притежаван пистолет. Трагедията се случи на зловещата дата, съвпадаща с годишнината от смъртта на майка му Людмила и на вуйчо му Владимир Живков.
Вместо бляскава сватбена церемония край морето, на която бяха поканени близо 100 гости от 15 държави, а Жени Живкова лично уши булчинската рокля на дъщеря си, фамилията се изправи пред поредния си тежък удар. Сватбата бе отложена за неопределено време, а болката от загубата на Малък Тошко, както го наричаха приятелите му, все още е осезаема.
Щерката на Жени – Людмила Стефанова, живее в Лондон заедно със своя партньор Владимир – милионер с бизнес в САЩ и Великобритания, където прави успешна кариера. Тя е завършила престижния частен институт "Прат“ в Ню Йорк. След като взема и магистратура, остава известно време в САЩ, но впоследствие решава да прави кариера в Европа. Докато е в Америка, Людмила се запознава и с Владимир, който е брокер на луксозни недвижими имоти. Малко след това двамата се местят в Лондон. Людмила е част от екипа дизайнери на една от най-прочутите фирми за архитектура и интериор в Обединеното кралство. Макар да се е устроила във Великобритания, тя често се прибира и в родината. Избраникът ѝ Владимир е брокер на луксозни недвижими имоти, чийто пазар е в цял свят.
По-малката дъщеря на Жени Живкова – Андреа, е завършила специалност "Мода“ в институт "Марангони“ в Лондон, който е част от италианския "Марангони“. След това се връща в България и тръгва по стъпките на майка си, пише "Ретро".
