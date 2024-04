Дъщерята на Том Круз стана пълнолетна

© Кейти Холмс ревниво пази живота на дъщеря си далеч от камерите на папараците и общественото внимание. Сури Круз ще навърши 18 години този месец, но не е ясно какви са интересите й, ще учи ли в колеж и накъде ще продължи пътя си.



Въпреки това малко преди Великден, който в западния християнски свят беше отбелязан на 31 март, 45-годишната актриса и 17-годишната й дъщеря бяха забелязани да напускат Ню Йорк за ваканция в неизвестна дестинация.



Сури изглеждаше като копие на майка си, облечена артистично в червен панталон, яке от рипсено кадифе и черни маратонки. Кейти пък носеше обемно яке в цвят каки, широк бежов панталон и голяма пътна чанта, предава lifestyle.bg.



Сури Круз участваше с гласи в два от последните филми на Холмс - Alone Together и Rare Objects. Момичето обаче не се появява на екрана, а пее някои от песните във филмите. Така че нищо чудно да се насочи към артистична кариера като родителите си.



Сури е дете на Кейти Холмс от бившия й съпруг Том Круз. Двамата са женени от 2005 г. до 2012 г., а след раздялата им актьорът от "Мисията невъзможна" не комуникира с дъщеря си. Той все пак плаща издръжка от 400 хил. британски паунда на година, която обаче ще спре, щом Сури Круз навърши 18 през април тази година, пише Hello.