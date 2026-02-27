Тази вечер в 20:00 ч. по bTV "Бригада Нов дом" ще постави вълнуващото начало на своя осми сезон с история, която ще докосне до сълзи всички пред екраните и ще напомни колко голяма може да бъде човешката любов. Новите епизоди на любимото предаване ще имат нов ден на излъчване – всеки петък от 20:00 ч. по bTV.Зрителите ще станат свидетели на 13 изключителни срещи, трудни битки и истински чудеса, а още в първия епизод, довечера, 77-годишният дядо Христо ще поведе най-важната битка в живота си – да запази семейството си заедно.След смъртта на бащата на четиримата му внуци и тежкото заболяване на тяхната майка, децата ще бъдат изправени пред опасността да бъдат разделени и да попаднат в различни приемни семейства. В този тежък момент, Дядо Христо ще избере да бъде тяхна опора, да им даде сигурност и дом. Той ще превърне във всичко за тях - и баща, и майка, в един свят, който твърде рано е показал жестокостта си.Как Мария и бригадата ще застанат до него с решимостта да превърнат мечтата му в реалност и отново да докажат, че "доброто е непобедимо" – гледайте тази вечер.