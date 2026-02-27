ЗАРЕЖДАНЕ...
Довечера се завръщат с нов вълнуващ сезон
©
Зрителите ще станат свидетели на 13 изключителни срещи, трудни битки и истински чудеса, а още в първия епизод, довечера, 77-годишният дядо Христо ще поведе най-важната битка в живота си – да запази семейството си заедно.
След смъртта на бащата на четиримата му внуци и тежкото заболяване на тяхната майка, децата ще бъдат изправени пред опасността да бъдат разделени и да попаднат в различни приемни семейства. В този тежък момент, Дядо Христо ще избере да бъде тяхна опора, да им даде сигурност и дом. Той ще превърне във всичко за тях - и баща, и майка, в един свят, който твърде рано е показал жестокостта си.
Как Мария и бригадата ще застанат до него с решимостта да превърнат мечтата му в реалност и отново да докажат, че "доброто е непобедимо" – гледайте тази вечер.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Днес става на 46
26.02
Тайна сватба в Холивуд?
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Ретроградният Меркурий е вече факт. Ето какво носи той за всяка е...
23:00 / 26.02.2026
Този нисковъглехидратен зеленчук става за супа, гарнитура, дори т...
22:09 / 26.02.2026
Честито на Гергана Гунчева!
16:07 / 26.02.2026
Мария Цънцарова се завръща
15:40 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.