Днес става на 57: Тя е последното 14-то дете в семейството, има звездна кариера, но съдбата й нанася жесток удар

© Селин Дион е канадска поп и класическа певица. Родена е на 30 март 1968 г. в град Шарлеман (24 км източно от Монреал), провинция Квебек, Канада, където израства. Тя е най-малкото от 14-те деца в музикално семейство.



През 1981 г. се среща с Рене Анжелил, бъдещия си съпруг, който харесва неин демозапис (на песента "Ce n`etait qu`un reve“, композирана от майка ѝ Терез) и се съгласява да финансира дебютния ѝ албум.



През 1982 г. с песента си "Tellement J'ai D'amour Pour Toi“ печели златен медал на музикалния фестивал "Yamaha“ в Токио.



През 1983 г. Дион става първата канадска изпълнителка със златна плоча във Франция (с песента "D`amour ou d`amitie“).



При визитата на папа Йоан Павел II в Квебек през 1984 г. Селин е поканена да изпълни песента си "Une Colombe“.



През 1993 г. Селин Дион влиза в списъка на най-големите световни светила в музикалната индустрия. Първият сингъл от мултиплатинения ѝ албум "The colour of my love“, озаглавен "The power of love“ (версия на песента на Дженифър Ръш от 1984 г.), достига номер едно в класацията на "Билборд“ и се задържа там четири седмици. Последвалият сингъл "Think twice“ води британските класации седем седмици.



На наградите на "Билборд“ Дион печели наградата за най-високи международни успехи. Албумът продава 18 милиона копия по цял свят и е вторият най-продаван албум на годината след "Music box“ на Марая Кери. Песента "The Colour of My Love“, написана от Дейвид Фостър, Селин посвещава на своя годеник – 26 години по-възрастния от нея Рене Анжелил, за когото Дион се омъжва през 1994 г. Бляскавата церемония, на която са поканени 500 гости, се провежда в Монреал.



През 1995 г. на пазара се появява най-продаваният френскоезичен албум на Селин Дион – "D'eux“, който моментално заема първите места в класациите във Франция и Канада. Изпълнението ѝ на "Je sais pas“ се задържа на първо място във Франция за рекордните 14 седмици. Продажбите достигат 9 милиона, което прави албума най-продавания френскоезичен албум в историята. Това е и началото на сътрудничеството на Селин с френския композитор и китарист Жан-Жак Голдман. Той участва в създаването на всеки следващ неин френскоезичен проект.



От януари 2000 до март 2002 година Селин се оттегля от шоубизнеса, за да е до съпруга си, който се възстановява от рак, и за да стане майка. На 25 януари 2001 година във Флорида се ражда първото дете на Селин и Рене – Рене-Шарл.



През май 2023 г. Селин Дион обявява, че отменя предстоящите нови дати за турнето Courage. Тя съобщава, че страда от много рядко неврологично заболяване, наименувано "синдром на скования човек“.



На 25 юни 2024 г. Amazon MGM Studios пуска документален филм "I Am: Celine Dion“.



На 26 юли Дион изпява "Hymne à l'amour“ от Айфеловата кула, за да завърши церемонията по откриването на Летните олимпийски игри през 2024 г.. Това е първото ѝ публично изпълнение от четири години насам.