Днес става на 55: След два неуспешни брака и един развален годеж ражда син и дъщеря близнаци

© Инстаграм Хитова изпълнителка и най-успешният изпълнител на десетилетието в САЩ днес навършва 55 години.



Марая Кери е първата певица, която оглавява американската класация "Билборд Хот 100" със своите сингли пет поредни пъти.



Изпълнителка на хита "All I Want For Christmas" набира огромна популярност, която я издига и държи на върха на множество музикални класации.



Марая отбелязва големи успехи и в световни класации. Имала е два сингъла на първо място във Великобритания, два в Австралия и шест в Канада. С шест албума на първо място Марая Кери се нарежда до Бритни Спиърс и Джанет Джексън.



На по-късен етап певицата дебютира в киното във филма на Адам Сандлър "Зохан: Стилист от запаса“, играейки себе си.



След два неуспешни брака и един развален годеж, изпълнителката ражда син и дъщеря близнаци.