Диляна Попова се сдоби с богат милиардер

© От няколко месеца 44-годишната Диляна Попова си има нов любим. Красавицата от Гулянци спи с богат милиардер. Мъжът е сред най-богатите българи и сериозно е хлътнал по брюнетката. Той е причината в последно време Диляна да пътува повече както в страната, така и в чужбина, твърдят източниците ни.



Самоличността на дебеловратия баровец е известна, но засега ще я запазим в тайна, защото и самата Попова го крие. Двамата често пътуват заедно с частния му самолет. Твърди се, че атрактивната красавица е настанена в просторен апартамент, даден ѝ от новия заможен приятел. Неотдавна той я сюрпризирал и със златен часовник на стойност над 40 000 евро. Красавицата се фръцка и със скъпи дизайнерски чанти, купени вероятно с негова помощ от световните бутици.



"И си имам, и си нямам. Понякога си нямам. Моята цел е да си имам гадже, с което да се чувствам свободна. Така все едно, че нямам. Имам човек, с когото си прекарвам много готино и се чувствам супер. Просто не искам вече да влизам в прекалено сериозни връзки, с непрекъснат контакт и така нататък" – призна преди няколко месеца красавицата. "Искам спокоен живот, не искам вече проблеми! Това е личен живот и той трябва да се пази", твърдо убедена е Попова, пише "Уикенд".