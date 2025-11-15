Дигиталната медицина помага на пациентите с диабет 

© Непрекъснатите иновации в мониторинга на кръвната захар, доставянето на инсулин и телездравеопазването създадоха "дигитален свят“ за хората с диабет – мрежа от свързани устройства и приложения, които помагат за по-добро управление на заболяването, намаляват разходите за лечение и подобряват ежедневието на пациентите.



Днес един на всеки 11 души в света има диабет и се очаква този брой да се увеличи до един на всеки 9 до 2045 г., освен ако не се вземат подходящи мерки. Съвременният начин на живот, дигитализацията и ускореният темп на ежедневието допълнително допринасят за тази прогноза. Диабетът е сериозно бреме и засяга много органи в тялото, така че неконтролираният или неоткритият диабет може да причини сериозни и необратими усложнения.



Непрекъснатото наблюдение на глюкозата с помощта на CMG сензори и други свързани технологии драстично промени начина, по който хората с диабет тип 1 и тип 2 управляват заболяването си. Сензорите обикновено измерват нивата на глюкоза в тъканната течност и показват текущото ниво, посоката и скоростта на промяна на глюкозата директно на смартфона или друго устройство на пациента. Тези данни позволяват на потребителите да реагират бързо, да предотвратяват внезапни скокове или спадове на кръвната захар и да вземат по-добри решения в ежедневното самоконтролиране, всичко това с един поглед или сканиране на устройството си.



"Нашият опит като консултанти по диабет във Фармацевтичната камара на Сърбия, които предоставят стандартизирани фармацевтични услуги на хора с диабет от 2019 г., показва, че използването на сензори, и особено сензори в комбинация с инсулинова помпа, е истински повратен момент за пациентите. Сензорът не само позволява непрекъснато наблюдение на нивата на глюкозата, но и осигурява предсказващи аларми, които предупреждават за потенциално високи или ниски стойности, преди да станат критични. Това дава на пациентите по-голям контрол върху дозите инсулин и скоростта на инфузия, особено по време на хранене или физическа активност, и ги мотивира да водят по-гъвкав живот. Освен това, намаляването на броя на дневните инжекции и възможността за дискретно получаване на инсулин чрез помпа допълнително подобряват качеството на живот", обяснява Ясна Анджелкович, фармацевт във Фармацевтичната камара на Сърбия.



Диабетът е сериозно бреме и засяга много органи в тялото. Неконтролираният или неоткрит диабет може да причини сериозни и необратими усложнения. Остри усложнения, като хипогликемия, диабетна кетоацидоза и хиперосмоларен синдром, могат да бъдат животозастрашаващи. Чрез редовно наблюдение на нивата на кръвната захар, хората с диабет могат значително да намалят риска от тези проблеми, пише Danas.



Лошо контролираната кръвна захар може да доведе до дългосрочни усложнения, които засягат зрението , сърцето, кръвоносните съдове, бъбреците и нервите. Последиците могат да включват слепота, диабетни язви на стъпалото, които често водят до ампутация, инфаркт, инсулт, ангина пекторис, високо кръвно налягане, бъбречна недостатъчност и диабетна невропатия. Хроничните усложнения значително нарушават качеството на живот и увеличават риска от смърт.



"Като фармацевти и консултанти по диабет, нашата основна цел е да подкрепяме пациентите в ежедневното им управление на заболяването. Като ги обучаваме за правилното използване на инжекционна или перорална терапия, редовно наблюдение на нивата на кръвната захар и разпознаване на симптомите на хипогликемия и хипергликемия, ние помагаме на пациентите да предотвратят остри усложнения и да поемат активна роля в самоконтрола си.



Ние също така съветваме относно храненето, физическата активност, качеството на съня, носенето на подходящи обувки и редовното наблюдение на кръвното налягане и липидния статус, което допринася за предотвратяването на хронични усложнения, включително увреждане на зрението, сърцето, бъбреците и нервната система. Технологии като глюкомери и сензори за непрекъснато наблюдение на глюкозата, както и редовните дневници за самоконтрол, позволяват на пациентите и фармацевтите да следят по-добре дневните вариации на захарта и да вземат по-информирани решения. Особено важно е да се следи HbA1c, индикатор за средните нива на глюкоза през последните три месеца.



Ранното и интензивно регулиране на HbA1c, заедно със загубата на тегло и намаляването на рисковите фактори, са ключови за предотвратяване на дългосрочни усложнения. Само с 1 процент по-ниски нива на HbA1c могат да намалят риска от инфаркт с 14%, инсулт с 12%, ампутация и смърт от периферни съдови заболявания с 43% и смърт, причинена от диабет, с 21%. Чрез комбиниране на образование, съвети и съвременни технологии, ние даваме възможност на пациентите да поемат контрол над здравето си и да водят по-добър, по-безопасен и по-гъвкав живот въпреки диабета", подчерта Бояна Летич, фармацевт във Фармацевтичната камара на Сърбия.