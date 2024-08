Диетата, която ни подмладява

© Скорошно проучване сравнява ефекта от осемседмична веган диета и всеядна диета за оценката на биологичната възраст, която измерва общото здравословно състояние и риска от свързани с възрастта заболявания като сърдечни болести и болестта на Алцхаймер.



Изследователите оценяват биологичната възраст, като измерват нивата на метилиране на ДНК - епигенетични промени, които влияят на генната експресия, без да променят ДНК.



По-ранни проучвания са свързвали по-високите нива на метилиране на ДНК с остаряването.



Изпитването за интервенция върху диетата, в което са участвали 21 двойки еднояйчни близнаци, показва, че преминаването към веган диета може значително да намали оценките за биологичната възраст в сравнително кратък срок.



Публикувано в BMC Medicine и представено в документалния сериал на Netflix "You Are What You Eat: (2024 г.), констатациите насърчават по-задълбочено проучване на това как изборът на диета и начин на живот влияят върху здравето на генетично ниво.



За целите на проучването са набрани 21 здрави възрастни двойки еднояйчни близнаци. Участниците са предимно жени (77%), на средна възраст 40 години и със среден индекс на телесната маса 26.



След първоначалните оценки един близнак от всяка двойка е разпределен на случаен принцип да спазва здравословна веган диета на растителна основа или здравословна всеядна диета в продължение на осем седмици.



На всеядната група са били зададени ежедневни цели за консумация на животински продукти като месо, яйца и млечни продукти, докато веган групата напълно е избягвала всички животински продукти.



Проучването оценява как диетата влияе върху метилирането на ДНК в кръвта и епигенетичното стареене в различни органни системи. Използвайки усъвършенствани аналитични методи, изследователите са разкрили специфични за диетата промени в клиничните, метаболитните и протеиновите маркери.



Дизайнът на изследването на двойки близнаци контролира генетичните, възрастовите и половите вариации, като подчертава значителното влияние на диетата върху промените в ДНК метилирането.



В продължение на осем седмици участниците, спазващи веган диета, показват значително намаляване на епигенетичната си възраст, докато при тези на всеядна диета това не се наблюдава.



Хората, които са спазвали веган диетата, са демонстрирали намаляване на биологичната възраст на пет органни системи, включително сърдечносъдовата, хормоналната, чернодробната, възпалителната и метаболитната система. Имало е и благоприятни промени в маркерите, като намаляване на нивата на С-реактивния протеин в групата на веганите, което показва потенциално намаляване на системното възпаление.



При всеядната диета също се наблюдават промени в ключови метаболитни маркери, в т.ч. увеличаване на триптофана - аминокиселина, съдържаща се в животинските протеини, която може да повиши нивата на серотонин и да повлияе на регулирането на настроението.



Учените отбелязват, че макар все още да не са напълно ясно как растителните диети могат да повлияят на епигенетичното стареене, веган диетата като цяло се състои в по-висока консумация на плодове, зеленчуци, пълнозърнести храни, бобови растения, ядки и семена.



Този модел на хранене обикновено води до по-нисък прием на наситени мазнини и преработени храни, по-висок прием на фибри, антиоксиданти и фитосъединения, по-добро съотношение между омега-3 и омега-6 мастни киселини и по-нисък индекс на телесната маса, пише Puls.bg.