Диана Димитрова избухна: Ясно ми е защо дразня некадърниците

© Актрисата Диана Димитрова, която напоследък се прочу със скандалните обвинения към нейния колега Юлиан Вергов, отново избухна с пист вув фейсбук.



"Ясно ми е защо дразня некадърниците...7 март 2023", написа тя. А после добави на английски: "''So thanks for making me a fighter'' (Благодаря, че ме правите боец).



Предстои да разберем какво точно предвид е имала актрисата.