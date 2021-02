Дебютният албум на Виктория с международна дигитална премиера

© Първият албум на Виктория, която ще представи България на Евровизия 2021, получи своята премиера в международните музикални дигитални платформи. Той се казва "a little dramatic" и включва песните “Imaginary Friend", “Growing Up is Getting Old", “Dive into Unknown", “Phantom Pain" и “The Funeral Song".



Виктория е участвала в създаването на всяка една от петте песни в мини албума. По композициите в EP-то българката работи с автори на музика и текст, както и с музикални продуценти от България, Швеция, Австрия, САЩ и Канада.



Премиерата на дебютния албум на Виктория в най-големите международни платформи за музика Spotify, Deezer, TIDAL и Apple Music беше дългоочаквано събитие от почитателите на певица от цял свят. Феновете на Евровизия също изразиха вълнението си за представянето на композициите от "a little dramatic", тъй като една от тях има шанса да бъде песента на България на конкурса през 2021 година.



До 28 февруари ще продължи допитването, което има за цел да помогне на Виктория и екипа ѝ при избор на песента на България. То се случва на специално създадената платформа Bulgaria2021.com, която за броени часове регистрира десетки хиляди посещения от цял свят. Екипът на Виктория и Евровизия България споделя, че всяко изпратено мнение е изключително ценно и ще бъде взето под внимание.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто пряко по БНТ 1 от 22:00 часа. Участието на страната ни се реализира като публично-частно партньорство между БНТ и Ligna Group. За втора поредна година генерален спонсор на българското участие в музикалния конкурс е финтех компанията iCard, която застава зад Виктория и вярва в нейния успех.