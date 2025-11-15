Честито на Руслан Мъйнов

© Актьорът Руслан Мъйнов е бесарабски българин, роден на 15 ноември 1976 г. в град Измаил, Украйна. В България живее от 9 септември 1994 г. През 1998 г. завършва НАТФИЗ, специалност "Актьорско майсторство“ в класа на проф. Надежда Сейкова.



Актьор е в телевизионните продукции "Хъшове“ и "Шоуто на Слави“, както и един от водещите на "Господари на ефира“. А през 2007 г. се включва в колектива на Любомир Нейков, Кръстьо Лафазанов и Христо Гърбов в телевизионното шоу "Комиците“, излъчващо се всеки петък по bTV от 22:00 ч.



Мъйнов участва в десетки театрални постановки и издава пет музикални албума.



През 2008 г. участва в българския дублаж на анимационния филм "Хортън“, чиято премиера в България е на 25 април същата година.



През 2020 г. участва във втория сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник под маската на Пауна. През 2022 г. участва в десетия юбилеен сезон на предаването "Като две капки вода“.