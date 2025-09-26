ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Честито! Любимци на малки и големи с голяма новина
Радостната вест се е случила по времето на снимките на новия му филм "Почивката 2“.
"Последната седмица от снимките Силвия всеки ден се оплакваше от главоболие и гадене. Бяхме на междуселски път близо до бургаското село Константиново и едва заснехме сцената как полицаят спира Ивана и Каралайн с новата им розова кола. Тя въобще не беше в кондиция и започнах да се притеснявам, но избутахме снимките“, разказа Кирязов. После, без да му каже, актрисата отишла на гинеколог, където разбрала новината, но я задържала в тайна, докато той не завърши филма. "Отивахме да вземем детето от градина и обяви: "Даниел има да ти каже нещо“. "Мама има бебе в корема“, изстреля той и ми даде снимка от видеозона. Направо блокирах отвсякъде, защото не съм го очаквал и нищо не си спомням, но Силвето го е заснела тайно тоя момент и сигурно ще го качи в Инстаграм“, продължава таткото.
Заради бременността на Силвия Йорданова се променя и сценарият на бъдещите клипове. "Всичките й героини като Каралайн и Марулка ще забременеят в скечовете, дори и Ивана ще е бременна за втори път. Със Studio Cha направихме и специална семейна фотосесия със снимките от видеозона“, издаде още Димитър Кирязов и предостави на "Телеграф“ първите кадри.
"Първата реакция на Даниел беше: "Ама как така сега и бебе“, но след седмица започна да осъзнава какво е това и сега всеки ден се вълнува, че ще става батко. Много иска да има братче, но го питахме, ако е сестричка, и той каза, че е ОК“, добави режисьорът.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1446
|
|предишна страница [ 1/241 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Гришо е във вихъра си, но не в тениса
14:57 / 26.09.2025
Мишо Белчев с прекрасна сватба на сина си
12:09 / 26.09.2025
Родена е на днешния ден преди 46 години, позната е на всички бълг...
09:32 / 26.09.2025
Вече и татуировките им са еднакви
09:24 / 26.09.2025
Невероятен ден и приятна промяна за някои зодии днес
05:45 / 26.09.2025
София като Индия: Само такова чудо не беше минавало по улиците на...
23:03 / 25.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Завинаги затваря едно от най-посещаваните места за пазаруване от българи
08:52 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS