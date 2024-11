© Първият български филм с участието на легендарна холивудска звезда тръгва по кината в цялата страна от 7 февруари 2025. В “Дяволски игри" зрителите ще видят номинирания за Оскар - Мики Рурк, както и британските култови актьори Гари Стреч (“Dead man’s Shoes, “Александър") и Джеф Бел (“Рокенрола", Green Street Hooligans"). Специално участие имат вокалистът на световната поп банда BLUE - Лий Райън и австралийката Ники Уилям.



В главните роли влизат младите и много талантливи български актьори - Елеонора Иванова и Димитър Николов, а Деси Тенекеджиева освен продуцент на филма, е напълно неразпознаваема с превъплъщението си в него. Филмът е българо-английска копродукция между Black Sea Film и Goldfinch.



Режисьор на “Дяволски игри" е Бен Чарлз Едуардс (“Quant", “Father of Flies"), който е и съавтор на идеята и историята, заедно с Деси Тенекеджиева, а сценарият е написан от Майк Шилиам. Операторът Денис Мадeн (“I’ll play Mother" “Сам вкъщи",TV) изгражда невероятна визуална картина, която допълва силната и въздействаща история напълно. Филмът е сниман на повече от 37 локации в България, Великобритания и САЩ.



“Дяволски игри" е фентъзи трилър, на моменти с фин английски хумор. В него Ива (Елеонора Иванова) среща очарователното момче (Димитър Николов), което й дава сили да се изправи срещу сериозните екзистенциални проблеми и да намери своя път в живота. Дали момчето е падналият ангел Луцифер, изпратен да води Ива в нейната съдба и да спаси човешката раса? Или просто е луд, заблуден или опасен млад мъж? Това ще са въпросите, на които зрителите ще търсят отговор до самия финал на филма.



"Нашият филм е изпълнен с напрежение трилър, но и трогателна и емоционална история за съзряването, както и едно любовно писмо до Дявола“, споделя хитовият британски кино режисьор Бен Чарлз Едуардс. Продуцентът Деси Тенекеджиева допълва: “Пренасянето на този многопластов разказ на екрана беше труден, но много вълнуващ процес. Достъпът до множество фантастични локации не само в България, но и в Лос Анджелис и Лондон, ще донесе на филма ни глобална аудитория. Целият актьорският състав и екип, начело с режисьора и оператора, са изключителни."



Към актьорския състав се включват както нови имена, така и редица популярни родни актьори, сред които Михаил Мутафов, Светлана Янчева, Радина Боршош, Илиян Стаменков, Ованес Торосян, Кейт Никълс, Благовест Благоев, Виолета Челси Кристoу, Нели Беширова, Катя Роуз, Емил Каменов, Димитър Баненкин, Димитър Ковачев-Фънки, Бистра Окереке и др.



“Дяволски игри" се разпространява от NO BLINK Film. Лентата е осъществена с подкрепата на Национален филмов център, като един от първите филми, получил средства по програмата за възстановяване на разходи за производство на филми в България. Генерален медиен партньор е NOVA.



Филмът се осъществява с генералното партньорство на ABILICO и с подкрепата на WINBET, IDEA Comm, Метрореклама, Ксилогел, Разсадник НАНОВСКИ и INSAOIL и Център за градска мобилност. Лентата е подкрепена и от приятелите от Юнион Ивкони, Парк хотел “Москва", хотел “Маринела", Christian of Roma, Бонанза Бачорски, трапезна вода “Проспорт 10".