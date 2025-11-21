Богат българин днес има повод да почерпи обилно

© Антоан Николов е български политик и бизнесмен. Роден е на на 21.11.1967 г. Завършва "Право" в Софийския университет "Свети Климент Охридски". От 1990-а до 2003 г. заема различни изборни длъжности.



Той е зам.-председател на СДС-София и член на Националния изпълнителен съвет, общински съветник е в Столичния общински съвет от СДС /1991-1995, 1995-1999, 1999-2003/, председател на Столичен общински съвет /1997-1999 и 1999-2003/.



През 2003 г. след разцеплението в СДС се оттегля от политическа дейност. Собственик е на винарска изба "Магура", председател на фондация "Интелектуални проекти". Представител на КРИБ за община Видин. Семеен с две деца.