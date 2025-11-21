ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Богат българин днес има повод да почерпи обилно
Той е зам.-председател на СДС-София и член на Националния изпълнителен съвет, общински съветник е в Столичния общински съвет от СДС /1991-1995, 1995-1999, 1999-2003/, председател на Столичен общински съвет /1997-1999 и 1999-2003/.
През 2003 г. след разцеплението в СДС се оттегля от политическа дейност. Собственик е на винарска изба "Магура", председател на фондация "Интелектуални проекти". Представител на КРИБ за община Видин. Семеен с две деца.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
"Вайбър" пуска нова функция
12:16 / 20.11.2025
Пловдивска ученичка продължава да громи в "Стани богат"
11:50 / 20.11.2025
Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов пуска нов роман
10:48 / 20.11.2025
Натали Трифонова показа бебе Арън за първи път
08:33 / 20.11.2025
Елена Сергова: Слагам край на една глава от живота си
20:54 / 19.11.2025
Иван и Андрей и братята Халваджиян се обединиха, направиха обща ф...
12:37 / 19.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS