Бионсе е изпълнителката с най-много награди "Грами" в историята

© Бионсе стана изпълнителката с най-много награди "Грами" в историята, след като в неделя вечер изпревари Алисън Краус, която държеше рекорда досега, съобщи Асошиейтед прес.На 63-ото издание на годишните награди на американската звукозаписна академия Бионсе получи цели три "грамофончета", с които вече има 28. Тя спечели в категориите за най-добро ар енд би изпълнение за "Black Parade", за най-добро музикално видео за "Brown Skin Girl" (в което е с деветгодишната си дъщеря Блу Айви) и за най-добра рап песен за "Savage" (заедно с Меган дъ Стелиън).



Тейлър Суифт грабна приза за албум на годината в неделя, съобщи Ройтерс. Поп суперзвездата беше наградена за албума си "Folklore". 31-годишната Суифт стана първата изпълнителка, която взима наградата за албум на годината за трети път. Наградата за запис на годината отиде у Били Айлиш за "Everything I Wanted".



Американската певица H.E.R. (Хър) получи "Грами" в категорията песен на годината. 23-годишната изпълнителка взе наградата за песента си "I Can't Breathe", написана в отговор на протестите "Черните животи имат значение" в САЩ миналото лято. Наградата "Грами" за най-добър млад изпълнител получи рапърката Меган дъ Стелиън, съобщиха световните агенции. 26-годишната изпълнителка от Тексас беше наградена и за рап изпълнение за парчето "Savage" с участието на Бионсе.



Церемонията по връчването на годишните музикални награди "Грами" на американската звукозаписна академия започна без традиционния "червен килим" заради ограниченията, наложени поради пандемията от коронавирус. Хибридната церемония включваше както изпълнения на живо, така и предварително записани, и се проведе без обичайното многолюдно присъствие на изпълнители и представители на звукозаписната индустрия.



Още преди началото станаха известни някои от носителите на наградите тази година. Предварителните призове бяха обявени онлайн. Въпреки очакванията на мнозина южнокорейската момчешка формация Би Ти Ес не успя да стане първата кей-поп група с "Грами". Те отстъпиха пред Лейди Гага и Ариана Гранде, които получават приза в категорията за най-добро изпълнение на поп дуо или група за сингъла си "Rain on Me".