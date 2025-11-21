ИЗПРАТИ НОВИНА
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Европа"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:45 / 21.11.2025
© Инстаграм
Биляна Йотовска показа нагледно защо е смятана за една от най-красивите и успешни жени в България! Хубавицата е новата носителка на титлата "Мисис България Европа“. Съвсем заслужено тя получи и специалната награда "Best Body“ на тазгодишното издание на конкурса Mrs. Bulgaria.

"Да нося титлата "Мисис България Европа“ е огромна привилегия и чест за мен! Това е най-престижният конкурс за омъжени и семейни дами у нас — символ на женственост, класа, отговорност, харизма и най-вече добър пример. Горда съм, че представлявам българската жена именно в тази категория.", написа чаровната Биляна в публикация в профила си в Инстаграм към снимки от бляскавата вечер.

Инициаторът за участието й е  дъщеря й Никол. След като вижда пост във Facebook, тя изпраща снимки и биографията на майка си, без да ѝ каже. "Идеята ми хареса, усетих го като правилния момент“, признава Биляна.

Години наред тя се развива в различни роли – атлет, нутриционист, автор, бизнес дама – и усеща, че участието е естествено продължение на всичко това. "Казах си, че искам да покажа цялата си женска сила и хармония по един различен начин.“

"Първата ми мисъл беше: "Леле, представям си колко уникално преживяване ще е на световния финал!’“, разказва Биляна. След това я връхлита благодарност – признание за много години работа и отдаденост. Тя вярва, че смисълът на короната е отговорност:

"Да бъда пример – за жените, за момичетата, за семействата. Дава ми още един глас, който да използвам за смислени каузи.“


Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
