|Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Европа"
"Да нося титлата "Мисис България Европа“ е огромна привилегия и чест за мен! Това е най-престижният конкурс за омъжени и семейни дами у нас — символ на женственост, класа, отговорност, харизма и най-вече добър пример. Горда съм, че представлявам българската жена именно в тази категория.", написа чаровната Биляна в публикация в профила си в Инстаграм към снимки от бляскавата вечер.
Инициаторът за участието й е дъщеря й Никол. След като вижда пост във Facebook, тя изпраща снимки и биографията на майка си, без да ѝ каже. "Идеята ми хареса, усетих го като правилния момент“, признава Биляна.
Години наред тя се развива в различни роли – атлет, нутриционист, автор, бизнес дама – и усеща, че участието е естествено продължение на всичко това. "Казах си, че искам да покажа цялата си женска сила и хармония по един различен начин.“
"Първата ми мисъл беше: "Леле, представям си колко уникално преживяване ще е на световния финал!’“, разказва Биляна. След това я връхлита благодарност – признание за много години работа и отдаденост. Тя вярва, че смисълът на короната е отговорност:
"Да бъда пример – за жените, за момичетата, за семействата. Дава ми още един глас, който да използвам за смислени каузи.“
