Безплатна застраховка до края на годината за всички модели от серията iPhone 15 от Yettel

© Клиентите, закупили модел от серията iPhone 15 през май ще получат застраховка "Смартфон протект+“ до края на годината и оригинален адаптер



До края на май Yettel предлага всички модели iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max със застраховка "Смартфон протект+“ до края на годината и оригинален 20W USB-C адаптер без допълнително заплащане. Смартфоните могат да се закупят от магазините на оператора и от Yettel.bg с двугодишен абонамент за мобилните планове Total Unlimited, които също са в промоция през май - 50% отстъпка от таксата за първите шест месеца от абонамента.



Застраховката "Смартфон протект+“ осигурява ненадминато спокойствие на потребителите. Тя покрива случайни повреди като намокряне и счупване на екрана, умишлени повреди, причинени от някой друг, както и кражба на устройството. Застраховката е част от пакета услуги "Смартфон вселена“, който осигурява безпрецедентна грижа устройствата, закупени от оператора. Сред услугите са смарт лизинг, 3 години гаранция вместо стандартните 2, собствен сертифициран сервиз и възможност за връщане на старо устройство за рециклиране срещу 25% отстъпка от цената на нов смартфон, от избрана селекция, в комбинация с 2-годишен абонамент за Total Unlimited.



iPhone 15 и iPhone 15 Plus използват първото в индустрията цветно задно стъкло с матово покритие с текстура. И двата модела разполагат с Dynamic Island и усъвършенствана система от камери, предназначена да помогне на потребителите да правят фантастични снимки. Мощната 48MP основна камера позволява снимки със супервисока разделителна способност и 2x телефото увеличение. Смартфоните използват доказания чип A16 Bionic и са снабдени с USB Type-C.



Корпусите на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max са направени от титан, който е едновременно здрав и лек. Системите им от камери предлагат усъвършенствана 48MP основна камера, създаването на превъзходни портрети с контрол на фокуса и дълбочината, нощен режим на снимане и изцяло нова 5x телефото камера при iPhone 15 Pro Max. Чипът A17 Pro осигурява отличен гейминг и ненадмината производителност. Новият USB Type-C конектор поддържа стандарта USB 3 и позволява до 20 пъти по-бързи скорости на трансфер на данни спрямо USB 2.



iPhone 15 могат да бъдат поръчани в брой и на изплащане с мобилните планове на Yettel. Цените на моделите с двугодишен абонамент за Total Unlimited 64.99 започват от 61,59 лв. на месец или 1 279,99 лв. в брой за iPhone 15 128GB, 74,99 лв. на месец или 1 569,99 лв. в брой за iPhone 15 Plus 128GB, 84,99 лв. на месец и 1 769,99 лв. в брой за iPhone 15 Pro 128GB и от 102,58 лв. на месец и 2 149,99 лв. в брой за iPhone 15 Pro Max 256GB.