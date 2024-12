Без задръжки в "Ергенът: Любов в рая"

© Още един популярен формат с бранда "Ергенът“ ще дебютира на българския тв пазар. Това е "Ергенът: Любов в рая“ (Bachelor in Paradise), който през есента на 2025г. ще заеме своето място в програмата на bTV, предлагайки на зрителите нов вид телевизионно преживяване.



С вълнуващ сюжет от горещи приключения и забавления с изненадващи обрати, "Ергенът: Любов в рая“ ще пренесе зрителите в зашеметяващ рай, където участниците ще изживеят емоционални възходи и падения, докато се борят за вниманието на човека, обект на тяхното желание. "Ергенът: Любов в рая“ е за всички онези мъже и жени, които знаят как да палят искри и страсти, обичат да флиртуват и да се забавляват. Всеки един от тях ще внесе своя чар, автентичност и индивидуалност, превръщайки най-новото риалити в българския ефир в динамична и увлекателна продукция.



Със своята поредица от романтични бягства, спиращи дъха моменти и състезателен дух, оригиналното заглавие "Ергенът“ (The Bachelor) продължава да бъде културен феномен, който завладява сърцата на милиони зрители по света, а българските зрители ще видят четвъртия сезон на предаването съвсем скоро. Тази формула на успех се пренася и върху различните вариации на шоуто каквато е "Ергенът: Любов в рая“ (Bachelor in Paradise), като риалити предаването внася свежест и нови сюжетни линии, които държат ще разпалят още повече пламъка на любовта.



Приключението "Ергенът: Любов в рая“ за първи път в българския ефир ще предложи възможност на зрителите да се потопят в едно истинско забавление без задръжки. С въвеждането на новия формат в програмата си, bTV продължава да предлага на пазара ново ниво на качествено съдържание.







"Ергенът: Любов в рая“ е реализиран в редица страни по света. Риалитито е безспорен фаворит на зрителите в САЩ и Австралия, където отбелязва рекордни резултати с премиерните си сезони. Предаването е по лиценз на Warner Bros. International Television Production Limited.



Кастингът за участие в новото предаване "Ергенът: Любов в рая“ вече е отворен. Всички желаещи мъже и жени, които искат да станат част от новото ТВ приключение в ефира на bTV могат да го направят на btv.bg до 20-ти януари 2025.