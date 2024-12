Арнолд Шварценегер "остаря" с 200 години за 2 месеца

© Арнолд Шварценегер накара феновете си да се загрижат за здравето му, след като се преобрази в Дядо Коледа за предстоящия си филм "The Man with the Bag".



Един от потребителите на платформата X твърди, че 77-годишната звезда е "остарял с 200 години за 2 месеца", след като видеоклип показа Шварценегер на снимачната площадка в Ню Йорк с голяма брада и посивяла коса.







"Сигурно е забравил къде е паркирал машината на времето"; "Изглежда изключително възрастен"; "Дните му на екшън герой са към края си. Върви сякаш изпитва силни болки", са повечето коментари в онлайн пространството.



Звездата от "Терминатор" играе Дядо Коледа в екшън комедията, режисирана от Адам Шанкман.



В скорошно интервю заяви, че идеята да се превъплъти в добрия старец, е великолепна, а режисьорът е един от най-забавните хора в индустрията, с които е работил.







Иначе "The Man with the Bag" е семеен филм, според Entertainment Weekly. А Арнолд играе баща с мисия да достави на сина си мечтания коледен подарък, пише dir.bg.