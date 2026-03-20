Антония Петрова изненада с новина в социалната мрежа Инстаграм:



"След седем години споделям тези снимки за първи път. Кадри от втория ни сватбен ден, които досега бяха пазени единствено за нашия личен архив.



Често ме питат защо направихме втора сватба? Отговорът е прост: Защото любовта ни го заслужава и защото можем!



Всичко започна на 17.03 преди точно 8 години – денят, в който съдбата ни срещна. Само три месеца след това сключихме брак на онази приказна, вълшебна плажна гръцка сватба, от която сте виждали кадри... Но това, което не сте виждали, е нашето второ "Да!“.



Точно една година след запознанството ни, на същата съдбовна дата – 17.03, решихме да отпразнуваме годишнината си по най-грандиозния начин – с още една сватба и подновяване на обетите ни! По това време нашият прекрасен Бест беше едва на 2 месеца, но вече беше част от нашата приказка.



Така на 17.03 ние имаме двоен празник: 8 години от първия ни поглед и 7 години от втората ни сватба! Ако първата ни сватба беше в тесен, интимен кръг, то втората беше истински триумф на лукса – 360 гости, тържествена зала, изпълнена с хиляди бели рози, и неповторимата Белослава, която пееше само за нас!



Темата беше строга и изтънчена – Black Tie. 7 години по-късно, ние сме по-влюбени, по-успешни и по-щастливи от всякога!"



Антония Петрова-Батинкова е български модел и светска личност, "Мис България“ 2009 и "Мисис Русия“ 2012. Родена е на 13 май 1984 г. в Пазарджик. Родителите ѝ, Ана и Иван Петрови, са инженери. Завършва УНСС с две висши образования – Международни икономически отношения и Право. Специализира руски език и финанси в Москва през 2006 и 2008 г. Има лиценз за дилър и брокер на Руската фондова борса.



Управител е на фирмата за юридически, финансови и икономически консултации "Инвестмънт енд Файненшъл Кънсълтънтс“, а също така е юрисконсулт и арбитър в Арбитражния съд към Европейска юридическа палата.



На 21 март 2012 г. сключва брак с дългогодишния си приятел Александър Бередин в Москва. Двамата са заедно от 2006 г. Развеждат се през 2017 г.



На 17 юни 2018 г. се жени за бизнесмена Ивайло Батинков в Гърция. На 17 януари 2019 г. се ражда нейното първо дете – Благовест.