ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Анна-Мария Конова стана майка
Бебето носи красивото име София. Момиченцето е с перфектни мерки – висока е 51 см и тежи 3 570 грама.
София проплака в столичната болница "Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Няма да я виждаме вече сутрин
12:38 / 21.11.2025
Богат българин днес има повод да почерпи обилно
09:51 / 21.11.2025
"Вайбър" пуска нова функция
12:16 / 20.11.2025
Пловдивска ученичка продължава да громи в "Стани богат"
11:50 / 20.11.2025
Писателят и кинокритик Благой Д. Иванов пуска нов роман
10:48 / 20.11.2025
Натали Трифонова показа бебе Арън за първи път
08:33 / 20.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Башар Рахал: Страх ме е, че синът ми Анди няма да има баща
13:16 / 19.11.2025
Голяма фирма напуска България, стотици работници остават на улицата
10:26 / 19.11.2025
Бизнесмен: Виждаме как един лев се превръща директно в едно евро
10:47 / 19.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS