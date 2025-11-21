© В Деня на християнското семейство водещата на "Пресечна точка" Анна-Мария Конова стана майка.



Бебето носи красивото име София. Момиченцето е с перфектни мерки – висока е 51 см и тежи 3 570 грама.



София проплака в столичната болница "Д-р Щерев“ под грижите на д-р Ралица Милчева.