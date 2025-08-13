Анита Мейзер с думи към мъжа, кого уби със свински опашки

© "Почивай в мир, ще се разберем там някой ден! Не постъпи честно и знам, че гледаш отвисоко и се хилиш как добре ме подреди!"



Това сподели скандалната миска Анита Мейзер по повод годишнината от смъртта на съпруга й Николай Димов. Мейзер получи 2 г. затвор за причиняването на смъртта по непредпазливост по време на експеримент със свински опашки.



Мускулестият мъж искал да заснеме клип как ги къса, за да впечатли чужденци да го наемат. Само че нещата се объркват и Николай се задушава. Освен за смъртта на мъжа си Анита бе съдена и за предлагане на подкуп на разследващ полицай. След като лежа в затвора, Черната вдовица се установи отвъд Океана.



В профила си в социалните мрежи варненката отбеляза, че тези дни се навършват цели 9 г. от трагедията.



"Смесени чувства бушуват в мен, защото ти избра умишлено моя любим дом, в който да сложиш край на живота си и край на моя. Дълго е за обяснение, дори невъзможно. Подреди ме добре! Почивай в мир, ще се разберем там някой ден. Не постъпи честно и знам, че гледаш отвисоко и се хилиш как добре ме подреди!!!“, пише Мейзер и отговаря на множеството въпроси, зададени под поста й.



Запитана защо пише такива неща, след като е убила мъжа си, каквото в крайна сметка бе решението на съда, Анита отговаря: "Някой ден всички ще разберете каква съм шматка. Дотогава всеки има право да си мисли каквото иска!".



По думите й мъжът й, който беше културист, е бил напът всеки момент да умре от изхабено сърце, което било като на старец. Затова допринесли анаболи, стереоди, хормони на растежа и какво ли още не, разкрива миската. Тя не може да преживее, че Николай се е задушил и починал в нейния дом.



"Защо избра да умре в моя любим дом, който градих с толкова любов, за да живея в него, а сега нося незаслужен, несъществуващ грях пред милиони", пита се Анита Мейзер.



Запитана от последователи каква е тази любов, тя изтъква, че неизбежният край е бил по негов избор, заради егото му и желанието да си отиде като жертва, а не като губещ. "Надхитри ме яко!", казва Мейзер за мъжа си. Близките я съветват да продължава напред, да се учи от грешките си и да не бърза да се среща с него. Хвалят я, че е силна и не се е предала. Скандалната миска отчита, че случаят е като сценарий за филм, за който може много да разказва.



Анита Мейзер се прочу през 2014 г., когато бе избрана за Мисис България и трябваше да представя страната ни на "Мис Свят". Оттогава тя години наред се водеше посланик на международния конкурс за България. Наскоро стана ясно, че правата вече са преотстъпени, защото на Мейзер й е трудно да организира събития у нас от САЩ.



В последните години Анита имаше и здравословни проблеми. През 2021 г. изкара тежък ковид, а през 2023 г. й се спука силиконът и беше пред отравяне, като лекарите едва я спасиха, припомня "България Днес".