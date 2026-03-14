350 евро - толкова струва обучението по публично говорене на Анна Цолова, което стартира на 9 март 2026 г. в София. Школата носи името "Говори, за да те видят!“ и е насочена към професионалисти от различни сфери, както и към млади хора в началото на кариерата им.Курсът включва 30 учебни часа в рамките на месец и обещава сериозна практическа подготовка - симулации, презентации, работа с камера, техники за овладяване на стреса и изграждане на убедително поведение пред публика, пише Ретро.Събитията си Цолова не провежда в свое помещение, а в известен конферентен център на "Цариградско шосе" в София. Въпреки сериозната сума местата за курса се разпродали за броени часове. "Умението да говориш е част от успеха. Искате да ви чуват? Искате да ви вярват? Ще ви науча! Способността да говориш добре те прави успешен и обратно - успешните хора са добре говорещите хора.Знанията и уменията, които ще получите по време на срещите ни, не се преподават в училище или в университета. Те обаче са изключително важни за работата ви - независимо с какво се занимавате. Инвестицията в тях ще ви се отплати многократно“, гласи анонсът на Ани Цолова за курса "Говори, за да те видят“.Цената за обучението от 350 евро на човек предизвика разнопосочни реакции в социалните мрежи. Част от потребителите я определят като висока, други защитават сумата с аргумента, че става дума за обучение с дългогодишен телевизионен професионалист."Знанието струва пари“, коментират под публикациите за курса.През 2017 г. Цолова беше свалена от сутрешния блок на Нова телевизия с официалното обяснение, че ще подготвя ново лайфстайл предаване. Такъв проект така и не се появи, а тя се раздели с медията, пише HotArena.