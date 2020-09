© Фолк дивата Андреа за пореден път скандализира социалните мрежи.



Бившата половинка на Кубрат Пулев се пусна от плаж в Тайланд с червена рокля, която не скри почти нищо от тялото й.



Без грам свян Андреа продължава да си проси внимание из социалните мрежи, показвайки повече плът, отколкото трябва.



Този път обаче, явно за да се помъчи да дава и положителен пример, а и за да блесне с малко сиво вещество, певицата реши да гарнира палавата си визия и безкрайно дълбоко деколте с цитат на Толстой.



Блондинката, която в момента отмаря в Пукет (в Тайланд), се пусна по червена прозрачна рокля с деколте, което стигаше до пъпа. Пищните моцарели на бившата икона на "Пайнер" събират витамин Д и естествено привличат погледите на всеки попаднал на кадъра в интернет.



"If you want to be happy, be" ("Ако искаш да си щастив, бъди") е написала тя към снимката, естествено без да пропуска да добави, че думите принадлежат на големия писател Лев Толстой.



Пищната певица преди време се раздели окончателно с изгората си Кубрат Пулев, като краха на отношенията им бе белязан от жесток скандал, в който Андреа разкри за многобройните изневери на половинката си, пише Блиц.



Изпълнителката явно се опитва да покаже, че напук на цялата драма в живота си, вече се е съвзела от ситуацията и е готова да показва отново гола плът и радосни моменти на феновете си.