Американци ще правят телевизионно и филмово студио в Космоса

© Space Entertainment Enterprise (SEE) - компанията, която съвместно с Дъг Лиман продуцира предстоящия космически филм на Том Круз - разкри плановете си да открие в Космоса телевизионно и филмово студио, както и студио за стрийминг съдържание и спортна арена, чието откриване е планирано за края на 2024 г.



Наречен SEE-1, модулът за производство и излъчване на филми, телевизионни, спортни предавания и развлечения в условията на микрогравитация - първият в света - ще бъде монтиран на станцията Axiom Station, търговска космическа станция, изграждана от Axiom Space, която ще се прикрепи към настоящата Международна космическа станция, преди да започне да се движи самостоятелно в орбита.



Плановете за модула включват провеждане на филмови, телевизионни, музикални и спортни събития, както и присъствие на артисти, продуценти и творци, които искат да създават съдържание в нискоорбитална микрогравитационна среда, като същевременно се дава възможност за разработване, продуциране, записване, излъчване и стрийминг на живо на съдържание. SEE възнамерява също така да произвежда свое собствено съдържание и събития в модула, както и да ги предоставя на трети страни.



SEE е съоснована от Елена и Дмитрий Лесневски, които са съпродуценти на първия холивудски филм на Круз, заснет в открития космос. Сред партньорите, консултантите и съветниците на компанията са бивши изпълнителни директори на HBO, Endemol и Viacom, както и базираната в Ню Йорк инвестиционна банка GH Partners. Понастоящем компанията води разговори с инвеститори и търговски партньори по проекта, като скоро е планиран допълнителен кръг за набиране на средства.



"SEE-1 е невероятна възможност за човечеството да започне вълнуваща нова глава в космоса", казват Дмитрий и Елена Лесневски.



"Той ще предостави уникален и достъпен дом за безгранични възможности за забавление в място с иновативна инфраструктура, която ще отприщи нов свят на творчество. Със световния лидер Axiom Space, който изгражда това авангардно, революционно съоръжение, SEE-1 ще предостави не само първата, но и най-висококачествената космическа структура, позволяваща разширяването на глобалната развлекателна индустрия на стойност два трилиона долара в ниска околоземна орбита."



Планира се SEE-1 да влезе в експлоатация през декември 2024 г., в началото на монтажа на Axiom Station в орбита. Когато първоначалната конфигурация на станцията бъде завършена и тя бъде готова да се отдели от МКС през 2028 г., студийният модул ще съставлява една пета от общия ѝ обем.



"От Жул Верн до Стар Трек научнофантастичните развлечения са вдъхновявали милиони хора по света да мечтаят за това какво може да донесе бъдещето", каза главният оперативен директор на SEE Ричард Джонстън. "Създаването на място за развлечения от следващо поколение в космоса отваря безброй врати за създаване на невероятно ново съдържание и превръщане на тези мечти в реалност".