Ако планувате да пътуване през ноември, това са най-подходящите дестинации

Ноември е подценявано време от годината за пътуване. Тъй като сме притиснати между по-натоварените есенни периоди и празничния сезон, често е по-достъпен прозорец, за да се отправите, а разнообразието, което нашата великолепна планета може да предложи, е поразително.



От оживените свръхестествени тържества, които избухват в Централна Америка, до оживените разкази на истории в европейските кръчми, светът е покрит със страхотни места за пътуване през ноември. Това е страхотна възможност да си вземете последна нахална почивка за себе си, преди да настъпи хаосът през декември, така че защо не стегнете багажа и не се отправите към едно от тези брилянтно подбрани места, пише TimeOut.



Най-добрите места за пътуване през ноември:



1. Оахака, Мексико



Оахака има много повече неща, отколкото просто дъгата от чествания на Деня на мъртвите – въпреки че те са доста грандиозни. Отправете се към града през първите два дни на този месец и ще бъдете претъпкани сред олтари, покрити с Калавера (декоративен череп), цветя с чемпасучил и улични партита, докато местните хора приветстват духовете на любимите си хора обратно в света. Но предимно сухото време и меките температури означават, че това време от годината е подходящо за разглеждане на защитените от ЮНЕСКО улици на града, художествени галерии и разбира се, опитайте кухнята му. В края на краищата това е хранителната столица на Мексико и ястията варират от местни деликатеси (като Tlayuda, подобно на пица ястие, което често включва пикантен кактус) до експертно изпълнени национални ястия.



Средна температура през ноември: 26C/79F



2. Тайланд



След дъждовния сезон ноември е чудесно време да се отправите към джунглите и плажовете на Тайланд. Можете да посетите всички обичайни места, но помислете за някои от по-малко известните, но също толкова красиви места в Тайланд като Пранбури. С уединени естествени плажове и разпръснати възможности за бутиково настаняване, районът все още е по-известен с риболов, отколкото с туризъм. Има мангрови гори за изследване, а грандиозната пещера Tham Phraya Nakhon е точно по крайбрежието - вътре най-малкият храм в страната е окъпан в слънчева светлина от отвор в скалата отгоре.



Средна температура през ноември: 29C/84F



3. Юкон, Канада



Вниманието беше насочено към слабонаселената планинска територия на Канада Юкон през последната година или повече, благодарение на филма " Зовът на дивата природа“ (за опитомено куче, което е откраднато от Калифорния и продадено на състезатели с шейни, с участието на Харисън Форд). Ноември бележи началото на зимния сезон в тази мразовита пустош - изследвайте на ски, вземете моторна шейна или отидете на леден риболов. Действието на филма се развива през 1890 г., по време на Златната треска, така че вижте и историята на Златната треска в Клондайк в Доусън Сити. И след това изчакайте небето да светне с Aurora Borealis през нощта.



Средна температура през ноември: -8C/17F



4. Хонконг



Хонконг винаги е бил привлекателен: с незабавно разпознаваемия си силует от гъсто разположени небостъргачи и тучни, зелени върхове и уникалното си усещане за среща на Изтока и Запада. До ноември пропитите горещини преминават към лека есенна топлина. Отбележете връх Виктория, ферибота Star и кабинков лифт до Големия Буда на остров Лантау, след което се отправете към хип-худ Сай Ин Пун, в западната част на остров Хонконг. По шумните му улици исторически щандове за сушени морски дарове споделят място с много горещи нови кафенета, барове и ресторанти – включително балийския експортен Potato Head.



5. Мароко



Докато Маракеш привлече цялото внимание като първата културна столица на Африка за 2020 г., историята и културата изобилстват и в други марокански градове. Вземете например либералния Танжер с неговата история на бийт поетите от 50-те години на миналия век: Джак Керуак и Алън Гинсбърг са пили в The Tangerinn, докато Уилям С. Бъроуз пише Naked Lunch in Hotel El Muniria. Кратък скок над Средиземното море от Испания, художествените галерии на Танжер предлагат усещане за вълнуващия сблъсък на Европа и африканската култура в този пристанищен град, докато неговата медина е по-малка и по-управляема от Маракеш.



Средна температура през ноември: 18C/64F



6. Оман



Къде е най-дългият зиплайн в света? Първото предположение на повечето хора не би било Оман. Но арабският султанат сериозно засили усилията си да привлече туристи в страната с обещанието за лесни визи и този епичен зиплайн – който е планиран за живописното планинско село Мисфат Ал Абрийен. Това е планът от няколко години, така че очаквайте много опашки, когато в крайна сметка се отвори. Но въпреки предложението си за най-дългия зиплайн в света, Оман е всичко, което Дубай наблизо не е: като цяло предпочитат чара на ниските сгради в Близкия изток и бедуинските традиции пред това да бъдат най-големите или най-забележителните. Така че очаквайте естествена красота и приятелски настроени местни жители. Почти постоянното слънце също не вреди.



Средна температура през ноември: 26C/78F



7. Дъблин, Ирландия



Нищо не може да се сравни с топлото, размито усещане да излезеш от зимния студ и да влезеш в топла, уютна кръчма. А Дъблин предлага ненадмината гама от топли, привлекателни напитки – от слабо осветени водоеми, които почти не са се променили от Викторианската епоха, до места за пиене, известни с музиката си на живо и атмосферата, която събужда гняв. Насочете се към 250-годишната Long Hall за неизвестни бира с допълнителен характер, The Cobblestone в Smithfield's за причудливи пики и музика на живо или се настанете за сесия в Toners. Има кратък, но сладък списък с уиски и силни литературни връзки - според слуховете това е единственото място, където WB Yeats би отишъл да пийне.



Средна температура през ноември: 8C/46F



8. Тасмания



След като успешно преобърна имиджа си от дремеща затънтена местност към горещо място за храна и изкуство с богата природна красота, скалистият островен щат на Австралия е на върха на туризма. За да победите тълпите, отидете през ноември, преди лятото наистина да започне. The Change Overnight Hotel, бутиков хотел в стил апартамент, където гостите са поканени да изберат една от осемте каузи, за които ще допринесе престоят им, беше истинско откровение. Базирайте се тук, за да разгледате историческия град Лонсестън, да се срещнете с пауните в живописното дефиле Катаракт и да посетите южната дива дестилерия в Девънпорт за джин, произведен от местни растения. След това се насочете на юг към културния център Хобарт.



Средна температура през ноември: 15C/60F



9. Египет



Тъй като броят на посетителите непрекъснато нараства, може да искате да влезете там и да видите бързо пирамидите. Все още новият Голям египетски музей в Кайро остава неотворен (планът е някъде през 2023 г.), което означава, че антики като златната маска на Тутанкамон и гигантска, 83-тонна, стискаща юмрук статуя на Рамзес II са почти на една ръка разстояние. Все пак историята тук е осезаема и блика от всяко кътче. Международното летище Sphinx от страната на Гиза на града би трябвало да улесни посещението за поглъщащ урок по древна история и от плажовете на страната.



Средна температура през ноември: 23C/73F



10. Турция



Светският сезон приключи и времето вече не е за слънчеви бани – но това означава, че тълпите от Бодрум ще изчезнат. Разгледайте варосания град в Егейско море и неговия мавзолей от четвърти век пр. н. е. в Халикарнас, след което разгледайте замъка. Не пропускайте да вземете и Истанбул , особено за нововъзникващия квартал Kadıköy . Неговият ресторант Çiya Sofrası, предлагащ забравени анадолски ястия, също се появи на Chef's Table.