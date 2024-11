Адвокатка от Пловдив шашна Маестрото и Керана в новото предаване на bTV

© bTV Пееща адвокатка от Пловдив шашна Евгени Димитров - Маестрото и водещата Керана на първото предаване "Помниш ли текста?" снощи. В епизодите на музикалната игра всеки вторник и сряда един участник проверява колко добре знае и помни текстовете на популярни български и световни песни.



Освен много хубава музика и забавление играта носи на участниците и атрактивни парични суми, които се увеличават с всеки следващ верен отговор - вярно подаден текст на съответната песен. Играта има девет музкални кръга (девет песни), като след четвъртия играчът ще печели сигурна сума.



Десетият музикален кръг, наречен златна песен, може да доносе на играещия и голямата награда от 50 000 лв. В шоуто ще има и една 10-а песен, така наречената "Златна песен", в която играчът ще има възможност да се бори за голямата награда в забавното състезание.



Ударно начало на хитовото музикално шоу, популярно в много държави по света, даде лъчезарната и смела пееща адвокатка от Пловдив - Ваня Митева-Димитрова. Тя е юрист. Жокер на Ваня в шоуто беше нейната приятелка Кристиана, която е директор на частно училище. С нея се запознали в родилното отделение.



Ваня се справи блестящо с липсващите текстове от песента на Преслава - "Водка с утеха". Тя пя доста прилично за адвокат и с уменията си шашна Евгени Маестрото. "Невероятна си", сподели той на изпълнението на Ваня на Лейди Гага от филма й с Брадли Купър - "Роди се звезда".



Веднага след това тя изпя многовярно и дуетната песен на Орлин Горанов и Мариана Попова - "Чуй ме". Изненадващо адвокатката успя да отгатне и песента All of me на Evanescence. Талантливата адвокатка стигна до седмо ниво и спечели 3 000 лева на последната песен на Леа Иванова - "Шушу мушу".



Тя се отказа, като не позна липсващите думи от текста на изпълнителката. "Хора, забавлявайте се и пейте - вкъщи, под душа и навсякъде, където ви е кеф", сподели на финала на играта си харизматичната адвокатка.



"Освен, че играят, участниците в това шоу и пеят, и всеки епизод е като един концерт!", сподели и водещата Керана, а Евгени Димитров-Маестрото напомни на зрителите, че ги очаква истинско забавление и хубава музика, с много интересни и колоритни бъдещи участници.