95 долара за вода от разтопен айсберг

© Ресторант с три звезди "Мишлен“ във Вашингтон, представи луксозно "водно меню“, което включва бутилка вода от разтопен канадски айсберг на стойност 95 долара.



"Водното меню“ в ресторанта The Inn at Little Washington включва различни опции за пиене на вода от ледници и различни водоизточници по целия свят, съобщава Eater.



Менюто включва 25 различни води от Финландия до Нова Зеландия, както и някои американски опции, като вода от Калифорния и Тексас.



Докато най-евтиният вариант е безплатната вода от Вирджиния, най-скъпият вариант е водата от Канада, която се събира от ледници на 15 000 години, съобщава Axios.



По думи на главния готвач Патрик О'Конъл в менюто са включени води от някои подземни ледници, които са на 3000 години. Те никога не са били в контакт с въздуха, като "разновидностите, вкусовете и текстурите на тези води са абсолютно очарователни".



Водите са изброени подобно на вината и се оценяват по различни фактое като някои от тях са по-солени, а други по-сладки. Каталонската вода на Vichy от Испания например е посочена като "най-солена“, докато водите от Вирджиния, Калифорния и Румъния са посочени като "най-сладка“ вода.



Менюто включва и вкусови нотки на водите. Главният сомелиер на ресторанта може също да предложи съчетания с храна въз основа на избраните води, както съобщава Axios.