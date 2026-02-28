"Аз от 1 до 8 клас учех в село Брусен, от понеделник до петък живеех там, като в пансион, но мога да кажа, че съм имала прекрасно детство - с прекрасни учители и много добри родители. Благодарна съм на всички за грижите и за дисциплината, за ценностите, които са ми дали. Сигурно затова маестрото ме нарича прекрасна - дължа го на родители и на учители!".Това сподели Софи Маринова по време на участието си в предаването COOLt по bTV."Тя е прекрасна, защото от нея се уча на уважение към колеги. Софи винаги се държи уважително към майка си, към всички около нея. Тя се трогва от всичко, плаче посотянно, плаче на "Облаче ли бяло"... Изпява първия комплект и после публиката довършва песента, а майка й седи и я гледа на първия ред как реве безутешно", разказа на свой ред Йордан Камджалов и допълва: "Тя е прекрасна, прекрасен човек!".