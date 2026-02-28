ЗАРЕЖДАНЕ...
8 години Софи Маринова е била в пансион
©
Това сподели Софи Маринова по време на участието си в предаването COOLt по bTV.
"Тя е прекрасна, защото от нея се уча на уважение към колеги. Софи винаги се държи уважително към майка си, към всички около нея. Тя се трогва от всичко, плаче посотянно, плаче на "Облаче ли бяло"... Изпява първия комплект и после публиката довършва песента, а майка й седи и я гледа на първия ред как реве безутешно", разказа на свой ред Йордан Камджалов и допълва: "Тя е прекрасна, прекрасен човек!".
Още по темата
/
Андрей Арнаудов: Те всеки ден се борят с живота. Ще видим как се будят, как лягат, какво изживяват всеки ден
12:24
Още от категорията
/
Емрах Стораро се оперира
16:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.