5000 лева за Нова година във Велинград
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:51
©
Емилия, Преслава, Папи Ханс, Саби, Влади Зомбори и Мастър Бенд се събират за Нова година във Велинград и срещу 4 бона за двама за три дни феновете могат да се насладят на изпълненията им на живо.

Пакетът включва три закуски и три вечери, както и новогодишната почерпка, и е валиден от 30 декември до 2 януари. Въпреки че е разгарът на лятото, все повече хора вече организират своите празнични почивки. От хотела правят комплимент – при плащане до 15 септември получавате 15 процента отстъпка. Въпреки това цената е непосилна за мнозина. Двойната стая струва 4155, по-луксозният й вариант е 4965 лв. Цената за четирима души в апартамент пък е 8250 лв., пише "Телеграф“.

Купонът ще започне на 30 декември с участието на Папи Ханс. В новогодишната нощ щафетата ще поемат Емилия, Саби, Влади Зомбори и Мастърбенд, а за настроението на празнуващите на 1 януари навръх Васильовден ще се погрижи Преслава.

Проверка на "Телеграф“ показа, че пакетните цени и в други петзвездни хотели в СПА курорта за Нова година са горе-долу на същите цени, но засега няма обявена забавна програма. Разбира се, има и бюджетни варианти за по 400 лв. на нощ.







