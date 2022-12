5 признака, че трябва спешно да отслабнете

© Хъркането и високото кръвно налягане показват, че е необходимо да отслабнете, казва диетологът Майк Бол. Той назова пет признака, които показват, че си струва да отслабнете колкото се може по-бързо в статия за Eat This, Not That!



"Въпреки че има много медикаменти, които могат да се приемат за лечение на високо кръвно налягане, една от най-важните мерки за борба с него е отслабването", казва Бол и заяви, че високият холестерол, преддиабетните състояния и диабетът също показват важността на отслабването, пише Darik.



Друг признак е силното хъркане. Лекарят обясни, че понякога това се дължи на апнея - сънна апнея, която е нарушение на дишането, което може да се развие на фона на наднорменото тегло. "Апнеята може да направи съня неспокоен, което води до умора през деня, а също така увеличава риска от развитие на хронични заболявания като високо кръвно налягане и диабет", предупреждава Бол.



Диетологът посъветва хората, които изпитват болка дори при леко натоварване, да преразгледат диетата си. Той обясни, че наднорменото тегло увеличава натоварването на костите и ставите и оттам се появява постоянен дискомфорт. "Ако изпитвате болка, която не сте изпитвали преди, обсъдете я с Вашия лекар. Ако решите, че причината е наднорменото тегло, струва си да се отървете от него", казва лекарят.



Последният признак е задушно дишане при по-бързо ходене. Ако обичайните ви разстояния се изминават много по-трудно, а изкачването на стълби се превръща в мъчение, Бол съветва да се претеглите, за да видите дали не сте напълнели напоследък.