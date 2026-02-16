ИЗПРАТИ НОВИНА
38-и рожден ден и 40 кг надолу
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:08
©
Тотално променен се появи Даниел Пеев-Дънди в предаването "Черешката на тортата" по Нова тв. Актьорът, който този октомври ще празнува 38-мия си рожден ден, е свалил над 40 килограма от периода, в който е тежал най-много. А това е било преди около 4 години. Тогава кантарът показвал близо 130 килограма.

Дънди започна видимо да ги сваля още през 2024 г., когато демонстрира завидна пластичност в танцовото шоу за звезди "Денсинг Старс" по Би Ти Ви. В началото на миналата година пък актьорът изненада и с кулинарен талант в предаването "Хелс Китчън" по Нова тв.  По това време Дънди вече беше вече доста втален. Тази седмица обаче, когато се появи в ефира на същата телевизия, като един от участниците в "Черешката на тортата", актьорът определено изненада широката аудитория с новата си визия. Дънди всъщност изглежда съвсем различен човек, защото не само е свалил около 40 килограма, а е променил прическата си, както и брадата си.

"Приемаш повече, отколкото гориш. Затова качваш", обяснявал е актьорът преди време какво е открил за напълняването. Като дете той не бил пълен. Започнал да наддава, когато тръгнал на училище, но без конкретна причина. Просто станал по-пухкав. Още тогава той се хранел доста бързо, с което се бори и днес.

Дънди, който има брат близнак Кристиян, не обръщал особено внимание на килограмите си, а и май не му пречели. Когато обаче отслабнал значително, актьорът открил, че наистина се чувства по-добре. След като свалил значителна част от теглото си, Дънди се отървал и от паник атаките, които до тогава го връхлитали от време на време.

Актьорът, познат от сериала "Съни Бийч" по Би Ти Ви, се заел да вае фигура преди близо две години. Отишъл с приятел във фитнес зала, без кой знае какви очаквания. Там обаче се запознал с инструктор, който подходил почти педагогически, както Дънди е споделял. Актьорът започнал редовни тренировки, като инструкторът чрез индивидуален подход му обяснявал какви упражнения е добре да прави. Дънди в началото искал да работи само за извайването на гърдите и ръцете си. Не искал да кляка. Под влиянието на инструктора обаче, актьорът скоро размислил и се убедил, че трябва да работи върху всички части от тялото си. "Не винаги имаш мотивация, но трябва да имаш дисциплина да го правиш", споделял е актьорът за тренировките във фитнес залата.

Днес той спортува почти всеки ден. В "Черешката на тортата" даже призна, че се чувства зле, ако пропусне тренировка три поредни дни. Освен на спорта, Дънди дължи новата си фигура и на промяната в хранителните си навици. Дори в забързания начин на живот, който води, често свързан с много пътувания, заради представления, Дънди намира начин да не яде тестени изделия, както преди. Ако няма време и възможност да хапне здравословни ястия, актьорът избира, например, да засити глада си с ядки или със сушено месо – продавало се в пакетчета и било като чипс.

В пищния си период Дънди печелил момичетата най-вече с чувство за хумор. Сам открил, че става и така, не само със стройна визия, но чак, когато влязъл да учи актьорско майсторство в НАТФИЗ. Докато живеел в родния си град Варна, Даниел, който е завършил класа на проф. Стефан Данаилов, не е имал дълга връзка. Все пак са го връхлитали разни вълнения в личен план – и положителни, и не чак толкова. "Заради астигматизма... Аз имам астигматизъм и тя вика: "Мен ли гледаш или...", споделял е Дънди с типичното си чувство за хумор за неловки моменти, в които се е изявявал като ухажор.

Варненецът, който през 2019 г. блесна и като певец в "Гласът на България" по Би Ти Ви, винаги е избягвал да говори за личния си живот. Знае се обаче, че на няколко пъти е бил на крачка от това да създаде семейство. Даниел се разделял с гаджетата си, без скандали и лоши чувства. Днес той е щастливо обвързан. Дамата на сърцето му се казва Емилия. Двамата се влюбват преди около две години и вече живеят заедно. Говори се, че през лятото подготвят сватба.

Зрителите на "Черешката на тортата" видяха Емилия, макар и не на живо, а на снимка. Тя попадна пред обектива, когато Дънди беше домакин и посрещна в дома си победителите от "Хелс Китчън" – Станислав Иванов, Лъчезар Чоткин, Златка Димитрова и Александра Гърдева.


общо новини по темата: 3400
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
Барак Обама: Извънземните съществуват, но аз не съм ги виждал
08:56 / 16.02.2026
Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
18:32 / 15.02.2026
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Аня Пенчева: Преди няколко дни видях нещо, което ме унищожи
10:43 / 15.02.2026

