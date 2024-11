36-годишна суперзвезда: Мога да изпия 25 бутилки вино за една вечер и да съм добре

© Адел твърди, че може да изпие 25 бутилки вино за една нощ и да остане трезва. Певицата на Rolling in the Deep разказа пред публиката на едно от последните си шоута в Лас Вегас за своите навици за пиене.



"Не пия толкова, колкото ми се иска, но след две седмици се пенсионирам и ще стана ежедневен пияч. Работата е там, че не мога да се справя с алкохола като цяло. Мога да изпия 25 бутилки бяло вино за една вечер и ще бъда добре.



36-годишната суперзвезда планира да си вземе почивка, след като приключат нейните концерти Weekends With Adele в САЩ.