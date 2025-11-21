ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ивайло Иванов: Одобрението към президента Тръмп е паднало до рекордно ниско ниво
Според експерта положението е хаотично, като руската страна заяви, че няма някакво развитие по отношение на преговорите и консултации не се водят, "докато според съобщенията този план е в резултат на консултации“. От американска страна пък има неясноти дори в средите на американската администрация, които би трябвало да се участвали в изработването на този план, но никой не знае за този план, което предполага, че планът е разработен в доста тесен кръг, което по думите му е в разрез с американската процедура да се търси мнението на различни американски агенции. "Това, което имаме като информация към този момент, са неща, които не само Украйна, между другото и Европа категорично отхвърля като отстъпки, които трябва да бъдат направени на руската страна.“
"Проблемът въобще с този план е, тази тайнственост е проблематична, защото както имаме достатъчно информация от различни източници от европейската, украинска страна, нито Украйна и още по-малко Европа участва в разработването на този план, а това касае пряко тяхната сигурност,“ обясни той и добави, че всички тези фактори говорят, че вероятността да видим нещо позитивно от този план, "пък да не говорим да той реално да бъде приложен, клони към нула“. Според военния експерт цялата ситуация прилича на дърпане на въже, както цитира западен дипломатически анонимен източник. "Ние се опитваме да убедим Тръмп и да го накараме да разбере европейската и украинската позиция. Успяваме до някъде да постигнем това, след което следва някакви контакти с руската страна и нещата се връщат в изходна позиция. Така че според мен ние сме в поредната фаза да видим това нещо.“
Иванов посочи, че не изключва шумът около Мирния план на Тръмп да е свързан и с вътрешно политическите проблеми на САЩ, като посочи, че сагата с досиетата Епстийн поставят Тръмп в много трудна ситуация. "Подобна информация отклонява вниманието от този доста неудобен за президента Тръмп въпрос. Между другото, преди два дни излязоха поредните социологически данни, които показаха, че нивото на одобрение към президента Тръмп е паднало до рекордно ниско ниво.“ Друг аргумент защо в този момент се появява този план, е, че в резултат на корупционния скандал в Украйна, в изнесен смисъл президента Зеленски е в ослабена позиция според членове на американската администрация. "Може би те смятат, че в този момент той е по-уязвим и много по-податлив на натиск.“
