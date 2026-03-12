Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Тази сутрин в Северна България температурите паднаха до минус 2 градуса (Видин), а в Южна - до нула (Пазарджик, Благоевград и Кърджали). 

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София 1 градус

- Пловдив 1 градус

- Варна 6 градуса

- Бургас 6 градуса

- Русе 3 градуса

- Стара Загора 5 градуса

- Благоевград 0 градуса