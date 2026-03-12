Тази сутрин в Северна България температурите паднаха до минус 2 градуса (Видин), а в Южна - до нула (Пазарджик, Благоевград и Кърджали).Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София 1 градус- Пловдив 1 градус- Варна 6 градуса- Бургас 6 градуса- Русе 3 градуса- Стара Загора 5 градуса- Благоевград 0 градуса